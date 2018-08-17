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    Marca: «Зенит» написал героическую страницу в своей истории»

    Испанское издание Marca выпустило небольшую статью о победе «Зенита» над минским «Динамо» (8:1, д.в.) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Зенит» из Санкт-Петербурга написал героическую страницу в своей истории», – говорится в статье.

    В первой игре в Минске петербуржцы проиграли со счетом 0:4. В домашнем матче «Зенит», несмотря на удаление полузащитника Леандро Паредеса, отыграл данный гандикап в основное время.

    В начале дополнительного времени белорусы отквитали один мяч, после чего «Зениту» для выхода в следующий раунд нужно было забить еще два. В итоге петербуржцы забили четыре мяча.

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: Marca

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    17.08.2018 12:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +21

      AArmeets 17 августа 2018, 18:38

      НЕ любимый мной зенит ничего эпохально-героического (как пытаются всё это представить его апологеты) не сделал. Он просто с огромной помпой случайно избежал огромного позора.

      -2
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 17 августа 2018, 17:20

      Даааа ЗЕНИТ находит выход из любой ситуации! Но больше всего интересует как ОН в эти ситуации попадает

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 14:19

      «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1, играя в меньшинстве и в дополнительное время.
      Это просто СУПЕР!
      Это просто фантастика!
      Это фантастически ГРАНДИОЗНЫЙ результат.
      Отдаём должное Зениту!
      Отмечаем ГРАНДИОЗНЫЙ успех!
      Восхищаемся феерической ПОБЕДОЙ!
      Это футбольные ВОЛЯ и МУЖЕСТВО Зенита!
      Это футбольный ПОДВИГ Зенита!
      Это фантастическая ПОБЕДА Зенита!
      Зенит Семака подарил нам яркий незабываемый футбольный спектакль.
      Все большие МОЛОДЦЫ!
      Мы верили в ЧУДО и оно свершилось! Ура!
      Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ при Петровском!

      Надо отдать должное Гл. тренеру Сергею Семаку, который сумел отлично подготовить команду Зенит к этому трудному матчу.
      Подобрал стартовый состав, включил Артёма Дзюбу,
      - расставил всех по местам,
      - выбрал единственно правильную тактику на игру,
      - отработал варианты взаимодействия и распасовки.
      Сергей Семак выдержал экзамен на тренерскую зрелость.
      Из такой передряги вышел ПОБЕДИТЕЛЕМ!
      МОЛОДЦЫ Сергей Семак и вся команда Зенит!
      Так держать, играть и ПОБЕЖДАТЬ!!!
      Вперёд Зенит!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

      6
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > amazonaws 18 августа 2018, 11:54

      )))))) кончил уже?)))))

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 17 августа 2018, 14:10

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      отскок от колхоза и че великого

      -7
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > Вальдемар IV 17 августа 2018, 15:07

      В спецназе учили - если надо сломать ладонью кирпич, то точка прицеливания должна быть не на поверхности кирпича, а сантиметров 10-15 ниже ее... Это очень важный фактор для всех, кто то и дело ставит себе различные цели, и потом не всегда их достигает...

      4
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 17 августа 2018, 13:56

      охохо, как они Дзюбу назвали) - "el 'gigante"

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 августа 2018, 13:25

      газета "вести с полей и огородов" - поговаривают что Лукошенко на грани суицида! опасаюсь что с картошкой в следующем году будет туго. а это значит чипсы подорожают, а следом и пиво... бл..дь, насколько же всё взаимосвязано

      13
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Project Бабангида 17 августа 2018, 15:05

      Ты только что подтолкнул их на экономическое чудо)))

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Project Бабангида 17 августа 2018, 19:13

      не страшно) своего картофана дохрена)

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 17 августа 2018, 13:18

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      да за восемь-то мячей глядишь того пришлось лямов 6 заплатить))

      -11
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Спартач_навсегда 17 августа 2018, 13:34

      что ж вы не заплатили,бомжи?

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > 3a zenit 17 августа 2018, 13:38

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      мы за честный футбол,а вот бомжи это как раз вы ))))))))

      -7
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 > Спартач_навсегда 17 августа 2018, 16:00

      а с кем там играть то было, такой колхоз Красный Луч (ДМ) грех не нагнуть, так что обтекай

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > VOLK83 17 августа 2018, 17:29

      Можно подумать что ПАОК несгибаемый

      0
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 17 августа 2018, 12:50

      Да, этот матч мы вряд ли забудем) Мне отец позвонил после него, и сказал, что такого за 65 лет не видел))

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