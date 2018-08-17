Marca: «Зенит» написал героическую страницу в своей истории»

Испанское издание Marca выпустило небольшую статью о победе «Зенита» над минским «Динамо» (8:1, д.в.) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Зенит» из Санкт-Петербурга написал героическую страницу в своей истории», – говорится в статье.

В первой игре в Минске петербуржцы проиграли со счетом 0:4. В домашнем матче «Зенит», несмотря на удаление полузащитника Леандро Паредеса, отыграл данный гандикап в основное время.

В начале дополнительного времени белорусы отквитали один мяч, после чего «Зениту» для выхода в следующий раунд нужно было забить еще два. В итоге петербуржцы забили четыре мяча.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!