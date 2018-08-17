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Marca: «Зенит» написал героическую страницу в своей истории»

17 августа 2018, 12:48
16

Испанское издание Marca выпустило небольшую статью о победе «Зенита» над минским «Динамо» (8:1, д.в.) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Зенит» из Санкт-Петербурга написал героическую страницу в своей истории», – говорится в статье.

В первой игре в Минске петербуржцы проиграли со счетом 0:4. В домашнем матче «Зенит», несмотря на удаление полузащитника Леандро Паредеса, отыграл данный гандикап в основное время.

В начале дополнительного времени белорусы отквитали один мяч, после чего «Зениту» для выхода в следующий раунд нужно было забить еще два. В итоге петербуржцы забили четыре мяча.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Источник: Marca
Лига Европы Зенит Динамо Мн
Комментарии (16)
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PUZIAKA
1534499420
Да, этот матч мы вряд ли забудем) Мне отец позвонил после него, и сказал, что такого за 65 лет не видел))
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Спартач_навсегда
1534501098
да за восемь-то мячей глядишь того пришлось лямов 6 заплатить))
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Project Бабангида
1534501540
газета "вести с полей и огородов" - поговаривают что Лукошенко на грани суицида! опасаюсь что с картошкой в следующем году будет туго. а это значит чипсы подорожают, а следом и пиво... бл..дь, насколько же всё взаимосвязано
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SoupMan
1534503391
охохо, как они Дзюбу назвали) - "el 'gigante"
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Вальдемар IV
1534504250
отскок от колхоза и че великого
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amazonaws
1534504796
«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1, играя в меньшинстве и в дополнительное время. Это просто СУПЕР! Это просто фантастика! Это фантастически ГРАНДИОЗНЫЙ результат. Отдаём должное Зениту! Отмечаем ГРАНДИОЗНЫЙ успех! Восхищаемся феерической ПОБЕДОЙ! Это футбольные ВОЛЯ и МУЖЕСТВО Зенита! Это футбольный ПОДВИГ Зенита! Это фантастическая ПОБЕДА Зенита! Зенит Семака подарил нам яркий незабываемый футбольный спектакль. Все большие МОЛОДЦЫ! Мы верили в ЧУДО и оно свершилось! Ура! Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ при Петровском! Надо отдать должное Гл. тренеру Сергею Семаку, который сумел отлично подготовить команду Зенит к этому трудному матчу. Подобрал стартовый состав, включил Артёма Дзюбу, - расставил всех по местам, - выбрал единственно правильную тактику на игру, - отработал варианты взаимодействия и распасовки. Сергей Семак выдержал экзамен на тренерскую зрелость. Из такой передряги вышел ПОБЕДИТЕЛЕМ! МОЛОДЦЫ Сергей Семак и вся команда Зенит! Так держать, играть и ПОБЕЖДАТЬ!!! Вперёд Зенит! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
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дед Щукарь
1534515603
Даааа ЗЕНИТ находит выход из любой ситуации! Но больше всего интересует как ОН в эти ситуации попадает
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AArmeets
1534520304
НЕ любимый мной зенит ничего эпохально-героического (как пытаются всё это представить его апологеты) не сделал. Он просто с огромной помпой случайно избежал огромного позора.
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