Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о выступлении команды под его руководством в сезоне-2016/17.

– Считаете, поэтому вам не удалось добиться успеха с «Зенитом»?

– А почему вы считаете, что не было успеха? Мы выиграли Суперкубок России. Стали третьими в чемпионате, играя без пяти-шести основных футболистов. Из команды ушли Халк, Витсель, Гарай…

Клуб заработал много денег при мне. А уже куда их потратили под руководством Сергея Фурсенко – это его дело. По статистике с 61 набранным очком мы вполне могли бы стать чемпионами в предыдущие годы.

Но нам не повезло, что «Спартак» выдал суперсезон. А вот у них везения как раз было очень много. Они около 10 матчей выиграли со счетом 1:0, забили множество голов после 90-й минуты… Это удача.

При этом я не считаю, что третье место в первый сезон работы – это отсутствие успеха. К тому же, первую часть того чемпионата мы провели очень здорово.