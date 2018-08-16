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    Луческу: «При мне «Зенит» заработал много денег. Куда их потратили при Фурсенко – его дело»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о выступлении команды под его руководством в сезоне-2016/17.

    – Считаете, поэтому вам не удалось добиться успеха с «Зенитом»?

    – А почему вы считаете, что не было успеха? Мы выиграли Суперкубок России. Стали третьими в чемпионате, играя без пяти-шести основных футболистов. Из команды ушли Халк, Витсель, Гарай…

    Клуб заработал много денег при мне. А уже куда их потратили под руководством Сергея Фурсенко – это его дело. По статистике с 61 набранным очком мы вполне могли бы стать чемпионами в предыдущие годы.

    Но нам не повезло, что «Спартак» выдал суперсезон. А вот у них везения как раз было очень много. Они около 10 матчей выиграли со счетом 1:0, забили множество голов после 90-й минуты… Это удача.

    При этом я не считаю, что третье место в первый сезон работы – это отсутствие успеха. К тому же, первую часть того чемпионата мы провели очень здорово.

    Источник: Sport24

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    16.08.2018 21:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 августа 2018, 23:37

      Выгнали тебя и ладно, помалкивай в тряпочку.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 16 августа 2018, 22:49

      не вмешиваясь в дрязги Спартак-Зенит, все же считаю, что рассуждения странные. Для тренера странные. В жизни вообще все относительно. Спорт тем и хорош, тут все конкретно. Без БЫ.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 августа 2018, 22:37

      Он так и не понял куда попал. Зениту не нужны деньги, Зениту не нужны третьи места...

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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 16 августа 2018, 21:43

      Луческу великий тренер. Если бы питерские д............бы дали ему создать команду, сейчас это была бы сила. А взяли и загрызли, обосрали, в результате - полная жопа. Маловероятно, что Семак потянет ТОП-клуб, какой в Питере хотят видеть. Мужик-то он неплохой, но хороший человек - это ещё не профессия,так вроде говорят.

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