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  • Луческу: «При мне «Зенит» заработал много денег. Куда их потратили при Фурсенко – его дело»

Луческу: «При мне «Зенит» заработал много денег. Куда их потратили при Фурсенко – его дело»

16 августа 2018, 21:23
4

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о выступлении команды под его руководством в сезоне-2016/17.

– Считаете, поэтому вам не удалось добиться успеха с «Зенитом»?

– А почему вы считаете, что не было успеха? Мы выиграли Суперкубок России. Стали третьими в чемпионате, играя без пяти-шести основных футболистов. Из команды ушли Халк, Витсель, Гарай…

Клуб заработал много денег при мне. А уже куда их потратили под руководством Сергея Фурсенко – это его дело. По статистике с 61 набранным очком мы вполне могли бы стать чемпионами в предыдущие годы.

Но нам не повезло, что «Спартак» выдал суперсезон. А вот у них везения как раз было очень много. Они около 10 матчей выиграли со счетом 1:0, забили множество голов после 90-й минуты… Это удача.

При этом я не считаю, что третье место в первый сезон работы – это отсутствие успеха. К тому же, первую часть того чемпионата мы провели очень здорово.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1534445012
Луческу великий тренер. Если бы питерские д............бы дали ему создать команду, сейчас это была бы сила. А взяли и загрызли, обосрали, в результате - полная жопа. Маловероятно, что Семак потянет ТОП-клуб, какой в Питере хотят видеть. Мужик-то он неплохой, но хороший человек - это ещё не профессия,так вроде говорят.
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тщмек 19
1534448222
Он так и не понял куда попал. Зениту не нужны деньги, Зениту не нужны третьи места...
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exreporter
1534448993
не вмешиваясь в дрязги Спартак-Зенит, все же считаю, что рассуждения странные. Для тренера странные. В жизни вообще все относительно. Спорт тем и хорош, тут все конкретно. Без БЫ.
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prezent2017
1534451861
Выгнали тебя и ладно, помалкивай в тряпочку.
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