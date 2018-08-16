Слуцкий: «Одна из задач «Витесса» – развивать игроков «Челси»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об отношениях голландского клуба с «Челси». Российский специалист заявил, что одна из задач «Витесса» – развивать арендованных футболистов лондонцев.

«Здесь есть три задачи, которые нужно решать. Первое – результат, постараться попасть в еврокубки. Хотя с нынешним местом Голландии в рейтинге УЕФА это не так просто. Второе – выращивание и продажа футболистов. Клуб же на самоокупаемости. Владелец ставит такие задачи, как находить молодых игроков, развивать их и продавать. Третье – развивать игроков из «Челси», которые попадают в «Витесс». Никто же не скрывает, что у клубов есть определенные отношения. Вот такие три задачи, которые нужно решать. Не могу сказать, какая важнее даже.

«Витесс» исторически имеет хорошие отношения с «Челси». И владельцы знакомы. Поэтому каждый год тут несколько футболистов из «Челси», которые помогают «Витессу» выйти на новый уровень. А «Витесс» позволял им становиться футболистами. Через Арнем прошел, например, Матич, Бони. То есть реально большие игроки, которые многого добивались. Сейчас мы работаем с селекционным отделом «Челси», определяем позиции, кто реально может играть, какого возраста, на каких позициях.

Раньше «Челси» давал просто список игроков, которых «Витесс» должен был использовать. А я их всех хорошо знаю, примерно понимаю, кто реально нам поможет, кто будет играть. Пока у нас два игрока «Челси», может, к концу трансферного окна будет больше. Зато мы четко понимаем, что это ключевые люди, что мы на них рассчитываем», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».