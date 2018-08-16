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    Viber стал партнером «Спартака»

    «Спартак» заключил партнерское соглашение с мессенджером Viber. Как заявил коммерческий директор москвичей Александр Атаманенко, теперь с помощью Viber болельщики команды смогут приобретать билеты на матчи и клубную атрибутику.

    «Очень рад объявить о нашем соглашении с диджитал-партнером. Надеюсь, с помощью Viber наши болельщики смогут делиться эмоциями с помощью стикер-пака. Также думаю, что чат от Viber поможет болельщикам с новостными функциями, можно будет с его помощью приобрести билеты и атрибутику.

    В мессенджере будет наше сообщество. Думаю, функционал будет расширяться, развиваться, и мы порадует наших поклонников новыми и интересными проектами», – сказал Атаманенко.

    Источник: Sport24

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    16.08.2018 12:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 19:47

      правильно, идут в ногу со временем. и многим болельщикам удобно и клуб свою выгоду будет иметь.

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 16 августа 2018, 17:30

      А лучше бы Сontex или Durex =))
      ставку на них просрал в УЕФА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 августа 2018, 16:10

      Rakuten скоро как у Барсы появится на пузе?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 августа 2018, 14:55

      Б**** теперь не пользоваться вибером что ли

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 августа 2018, 14:29

      Квас, пиво, Viber, какой то производитель батончиков, нормальная работа за 3 летних месяца...

      0
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 16 августа 2018, 14:03

      В наше время любая подобная коммуникация зачётна, осталось только подобрать МОЗГИ, чтобы использовать её с полной отдачей, а вот это будет очень непросто.""""

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 августа 2018, 13:46

      Это Спартаку не поможет.
      Уж лучше бы с производителем ВАЛИДОЛА подписали соглашение.
      Была бы польза для болелов и большая.
      А то уж совсем они измучились спартаковским провальным "нарзаном".
      Как только старт в Европе, так ПРОВАЛ и сразу ВАЛИДОЛ, не отходя от спартаковской КАССЫ!
      Мессенджер Viber это не тот проект, который заслуживает внимания.
      ПЛОХОЕ решение управленцев.
      Спартак от этого НИЧЕГО не выиграет, а только ПРОИГРАЕТ.
      То ли дело ВАЛИДОЛ!
      Все довольны!
      Все смеются провалам Спартака.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 16 августа 2018, 13:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Говноклуб заключил договор с говномессенджером. В принципе как и до этого с говнотелефонами и говнопивом. Спартак выбирает партнёров себе под стать

      -8
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe > Ubuntu 16 августа 2018, 13:35

      Абтомобильное масло Лукойл хорошее, так что не гони )

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > uS_Number oNe 16 августа 2018, 14:03

      Но только для Запорожца.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 16 августа 2018, 12:55

      Лучше бы,игрой радовали и победами....

      4
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