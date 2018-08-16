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Viber стал партнером «Спартака»

16 августа 2018, 12:47
11

«Спартак» заключил партнерское соглашение с мессенджером Viber. Как заявил коммерческий директор москвичей Александр Атаманенко, теперь с помощью Viber болельщики команды смогут приобретать билеты на матчи и клубную атрибутику.

«Очень рад объявить о нашем соглашении с диджитал-партнером. Надеюсь, с помощью Viber наши болельщики смогут делиться эмоциями с помощью стикер-пака. Также думаю, что чат от Viber поможет болельщикам с новостными функциями, можно будет с его помощью приобрести билеты и атрибутику.

В мессенджере будет наше сообщество. Думаю, функционал будет расширяться, развиваться, и мы порадует наших поклонников новыми и интересными проектами», – сказал Атаманенко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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Ruryu
1534413350
Лучше бы,игрой радовали и победами....
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Ubuntu
1534415303
Говноклуб заключил договор с говномессенджером. В принципе как и до этого с говнотелефонами и говнопивом. Спартак выбирает партнёров себе под стать
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amazonaws
1534416407
Это Спартаку не поможет. Уж лучше бы с производителем ВАЛИДОЛА подписали соглашение. Была бы польза для болелов и большая. А то уж совсем они измучились спартаковским провальным "нарзаном". Как только старт в Европе, так ПРОВАЛ и сразу ВАЛИДОЛ, не отходя от спартаковской КАССЫ! Мессенджер Viber это не тот проект, который заслуживает внимания. ПЛОХОЕ решение управленцев. Спартак от этого НИЧЕГО не выиграет, а только ПРОИГРАЕТ. То ли дело ВАЛИДОЛ! Все довольны! Все смеются провалам Спартака.
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DOCTOR PENALTY
1534417435
В наше время любая подобная коммуникация зачётна, осталось только подобрать МОЗГИ, чтобы использовать её с полной отдачей, а вот это будет очень непросто.""""
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кузнецов артем
1534418951
Квас, пиво, Viber, какой то производитель батончиков, нормальная работа за 3 летних месяца...
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Axe111
1534420553
Б**** теперь не пользоваться вибером что ли
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Karpathian
1534425057
Rakuten скоро как у Барсы появится на пузе?)
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вместе с ЦСКА
1534429851
А лучше бы Сontex или Durex =)) ставку на них просрал в УЕФА
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OfaZavr
1534438041
правильно, идут в ногу со временем. и многим болельщикам удобно и клуб свою выгоду будет иметь.
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