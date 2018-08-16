Viber стал партнером «Спартака»

«Спартак» заключил партнерское соглашение с мессенджером Viber. Как заявил коммерческий директор москвичей Александр Атаманенко, теперь с помощью Viber болельщики команды смогут приобретать билеты на матчи и клубную атрибутику.

«Очень рад объявить о нашем соглашении с диджитал-партнером. Надеюсь, с помощью Viber наши болельщики смогут делиться эмоциями с помощью стикер-пака. Также думаю, что чат от Viber поможет болельщикам с новостными функциями, можно будет с его помощью приобрести билеты и атрибутику.

В мессенджере будет наше сообщество. Думаю, функционал будет расширяться, развиваться, и мы порадует наших поклонников новыми и интересными проектами», – сказал Атаманенко.