Мостовой: «Если «Спартак» не покажет себя против «Краснодара», то его перспективы весьма сомнительны»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые обязаны реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов в ближайшем матче РПЛ против «Краснодара».

«Если «Спартак» не покажет себя в Краснодаре хотя бы в плане злости и самоотдачи, то его перспективы будут весьма сомнительными.

Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками и самими собой за неудачу. Как это удалось «Зениту», после разгрома в Минске выигравшему непростой выездной матч в Казани против «Рубина» (0:1)», – считает Мостовой.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» пройдет в субботу, 18 августа, в 19:00 по московскому времени.