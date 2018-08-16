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  • Мостовой: «Если «Спартак» не покажет себя против «Краснодара», то его перспективы весьма сомнительны»

Мостовой: «Если «Спартак» не покажет себя против «Краснодара», то его перспективы весьма сомнительны»

16 августа 2018, 09:42
12

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые обязаны реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов в ближайшем матче РПЛ против «Краснодара».

«Если «Спартак» не покажет себя в Краснодаре хотя бы в плане злости и самоотдачи, то его перспективы будут весьма сомнительными.

Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками и самими собой за неудачу. Как это удалось «Зениту», после разгрома в Минске выигравшему непростой выездной матч в Казани против «Рубина» (0:1)», – считает Мостовой.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» пройдет в субботу, 18 августа, в 19:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (12)
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zigbert
1534404344
Конечно в этой игре Спартак должен показать свой характер. О дальнейших же перспективах говорить еще рано. Впереди будут матчи с более сильными соперниками.
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OfaZavr
1534408915
это и так понятно что команде нужно реабилитироваться и показать болельщикам хороший футбол. но этот матч не показатель дальнейших перспектив.
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Добрый Бобер
1534409002
Капитан Очевидность.
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Опорник84
1534410738
Самое главное если Спартак хочет выиграть первенство России, то нужно выжимать из себя все силы, как можно меньше терять очки! А если вышли просто мяч попинать, то и напрягаться не стоит!
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alexivanof197
1534411047
только победа нужна...и никаких отговорок
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amazonaws
1534415090
Желаем Краснодару ПОБЕДИТЬ! Если будет честное судейство, то Спартак ПРОИГРАЕТ. Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей, а в Европе такие судейские финты Федуна НЕ ПРОХОДЯТ! Спартак впал в безголевую полосу. А два гола в чемпионате забиты с помощью подарка вратаря и судьи Левникова. Он стал автором двух скандальных удалений, которые помогли Спартаку забить играя в большинстве. Глушаков признался, что если бы Левников не удалил, то Спартак не забил бы. Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса. Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса. Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ. Вот и Анжи засудили. Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Он поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ! Не впервой. С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Егоров ничем не отличается от Будогосского. Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ. Половину судей надо отстранять и назначать новых. Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет. Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов. Им нет конца. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!! С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
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Владислав Vlad
1534417243
Год назад, когда Спартак был десятым, Мостовой вообще крест поставил на Спартаке. Вообще мало кто верил, что Спартак войдёт в тройку. Вместо того, что бы платить з/п таким экспертам, взяли бы и показали этот матч на Матч ТВ.
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Garrincha58
1534423263
кто нибудь слушает этого горе эксперта зачем он это все говорит ведь играл не плохо а вот как раскроет рот просто смешно становится
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Бугимен
1534439107
Думаю,что будет победа за............
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