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    Мостовой: «Если «Спартак» не покажет себя против «Краснодара», то его перспективы весьма сомнительны»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые обязаны реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов в ближайшем матче РПЛ против «Краснодара».

    «Если «Спартак» не покажет себя в Краснодаре хотя бы в плане злости и самоотдачи, то его перспективы будут весьма сомнительными.

    Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками и самими собой за неудачу. Как это удалось «Зениту», после разгрома в Минске выигравшему непростой выездной матч в Казани против «Рубина» (0:1)», – считает Мостовой.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» пройдет в субботу, 18 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    16.08.2018 09:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 августа 2018, 20:05

      Думаю,что будет победа за............

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2018, 15:41

      кто нибудь слушает этого горе эксперта зачем он это все говорит ведь играл не плохо а вот как раскроет рот просто смешно становится

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 августа 2018, 14:00

      Год назад, когда Спартак был десятым, Мостовой вообще крест поставил на Спартаке.
      Вообще мало кто верил, что Спартак войдёт в тройку.
      Вместо того, что бы платить з/п таким экспертам, взяли бы и показали этот матч на Матч ТВ.

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 августа 2018, 13:24

      Желаем Краснодару ПОБЕДИТЬ!
      Если будет честное судейство, то Спартак ПРОИГРАЕТ.
      Спартак, в чемпионате России, выезжает только за счёт скандальной работы судей, а в Европе такие судейские финты Федуна НЕ ПРОХОДЯТ!
      Спартак впал в безголевую полосу.
      А два гола в чемпионате забиты с помощью подарка вратаря и судьи Левникова.
      Он стал автором двух скандальных удалений, которые помогли Спартаку забить играя в большинстве.
      Глушаков признался, что если бы Левников не удалил, то Спартак не забил бы.
      Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса.
      Судьи cудят по понятиям и согласно цены федуновского вопроса.
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Только плати, хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ.
      Вот и Анжи засудили.
      Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Он поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ!
      Не впервой.
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Егоров ничем не отличается от Будогосского.
      Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ.
      Половину судей надо отстранять и назначать новых.
      Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет.
      Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов.
      Им нет конца.

      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > amazonaws 16 августа 2018, 14:45

      А как же Будогосский? Ах, да. Есть напоминание. А матч Спартак - Анжи не смотрел, вот и несёшь околесицу. Хотя ничего нового Выполз, "переобулся" и выполз.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > amazonaws 16 августа 2018, 16:17

      д о л п о е п...

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 16 августа 2018, 12:17

      только победа нужна...и никаких отговорок

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 августа 2018, 12:12

      Самое главное если Спартак хочет выиграть первенство России, то нужно выжимать из себя все силы, как можно меньше терять очки! А если вышли просто мяч попинать, то и напрягаться не стоит!

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 16 августа 2018, 11:43

      Капитан Очевидность.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:41

      это и так понятно что команде нужно реабилитироваться и показать болельщикам хороший футбол. но этот матч не показатель дальнейших перспектив.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 16 августа 2018, 12:13

      полностью согласен!

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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 10:25

      Конечно в этой игре Спартак должен показать свой характер. О дальнейших же перспективах говорить еще рано. Впереди будут матчи с более сильными соперниками.

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