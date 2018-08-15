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    Семак: «Лига Европы «Зениту» нужна. Шансы у нас есть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

    «Считаю, что Лига Европы нам нужна. Поэтому будем делать все ради победы. Шансы у нас есть. И мы будем прилагать все усилия для того, чтобы добиться победы.

    Слабые места есть у всех команд. И у нас, и у «Динамо». Главное, использовать слабые стороны нашего соперника. Ведь все знают, как играет «Барселона», но выиграть у нее сложно», – сказал Семак.

    В первой игре «Зенит» уступил со счетом 0:4. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

    Источник: Sport24

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    15.08.2018 18:02
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 августа 2018, 10:08

      Скорее всего дома и выиграют,но отыграть четыре мяча с нынешней игрой? Даже и не помню,когда последний раз клуб не играл в еврокубках!

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 15 августа 2018, 22:59

      Все шансы на попадание в зону ЛЕ конечно есть, спорить глупо)))
      А если серьезно, удачи Зениту завтра...но...шансы стремятся к нулю...

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 22:21

      Быстрый гол может придать уверенности Зениту.

      2
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      Рейтинг: +67326

      portero 15 августа 2018, 21:54

      если только всех в атаку Дзюбу , Заболотного , Ерохина и навесы на них вдруг продавят

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 21:50

      так ероха 1 - дзюба 2- болотный 3 итого - 6 да будет так

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 августа 2018, 20:18

      "Пока у тебя есть последняя попытка, ты не проиграл". (С.Бубка).
      Поговорим завтра, после свистка.

      3
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 15 августа 2018, 20:11

      Шансов ни каких при всём уважении конкретно к Бог данычу!!! Раньше надо было думать.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 15 августа 2018, 20:00

      Помнится комбэк с Маккаби ). Жаль только в этот раз без Шурика Кокорина ,а так чем черт не шутит...

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > shurik45 15 августа 2018, 21:30

      Если бы играл "Халк", тогда о чём-то можно было мечтать,а при такой атаке 4 мяча отыграть - фантастично! Один Дзюба не сможет пять голов забить минчанам!

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 августа 2018, 19:57

      Всего навсего по два года в каждом тайме автобусу!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > juvseriy 15 августа 2018, 20:24

      Только это всего навсего намного больше чем это было в минске.даже не говорю ВО сколько раз, ибо на 0 умножать толку нет) Но все может быть

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 15 августа 2018, 19:56

      Да не нужна Лига Европы Зениту!!! Ставка сделана на чемпионат и на попадание в Лигу чемпионов! На два фронта тяжело играть , состав Зенита далеко не идеальный чтобы и там и там тягаться.А так приоритет чемпионат тем более зная о проблемах конкурентах и при том что все они в еврокубках играть будут как минимум полгода.Семаку изначально мне кажется руководство определило основную задачу.А слова про то что есть шанс так это любой уважающий себя тренер будет говорить!

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      Рейтинг: +115

      anomalist > minaev23 15 августа 2018, 22:24

      Как же другие команды в двух лигах играют, чудеса!

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