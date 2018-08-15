Семак: «Лига Европы «Зениту» нужна. Шансы у нас есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

«Считаю, что Лига Европы нам нужна. Поэтому будем делать все ради победы. Шансы у нас есть. И мы будем прилагать все усилия для того, чтобы добиться победы.

Слабые места есть у всех команд. И у нас, и у «Динамо». Главное, использовать слабые стороны нашего соперника. Ведь все знают, как играет «Барселона», но выиграть у нее сложно», – сказал Семак.

В первой игре «Зенит» уступил со счетом 0:4. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.