Миранчук – об изменениях в России после ЧМ: «Люди повернулись к футболу лицом благодаря хорошей игре сборной»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о своей популярности после чемпионата мира.

«Разумеется, с Дзюбой в этом смысле непросто соревноваться, но узнавать, добавлять в социальных сетях и просто подходить стали значительно чаще. Здорово, что появилась отдача, так как на поле мы делаем все, чтобы порадовать наших болельщиков.

Честно говоря, прошло еще не так много времени, чтобы заметить какие-либо изменения. Но в целом люди повернулись к футболу лицом, причиной тому стала хорошая игра сборной России.

Думаю, что в будущем стоит ожидать еще большего заполнения трибун», – сказал Миранчук.

Напомним, на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.

По завершении турнира футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта.