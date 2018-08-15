Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Миранчук – об изменениях в России после ЧМ: «Люди повернулись к футболу лицом благодаря хорошей игре сборной»

Миранчук – об изменениях в России после ЧМ: «Люди повернулись к футболу лицом благодаря хорошей игре сборной»

15 августа 2018, 15:32
8

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о своей популярности после чемпионата мира.

«Разумеется, с Дзюбой в этом смысле непросто соревноваться, но узнавать, добавлять в социальных сетях и просто подходить стали значительно чаще. Здорово, что появилась отдача, так как на поле мы делаем все, чтобы порадовать наших болельщиков.

Честно говоря, прошло еще не так много времени, чтобы заметить какие-либо изменения. Но в целом люди повернулись к футболу лицом, причиной тому стала хорошая игра сборной России.

Думаю, что в будущем стоит ожидать еще большего заполнения трибун», – сказал Миранчук.

Напомним, на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.

По завершении турнира футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Миранчук Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1534337685
Люди повернулись к футболу лицом, а ТВ жоп ой.
Ответить
Decorhome
1534341236
Особенно после повышения, в период ЧМ, пенсионного возраста и ставки НДС
Ответить
yaran56
1534343297
А как повернулось государство к клубам отправив их в прошлое и другие, находящихся на грани в ожидании своего часа. Круг сузят и чр будет проходить внутри садового кольца + питер.
Ответить
Опорник84
1534343956
Только вы повернулись к людям задом своей игрой!
Ответить
Derzkiy1
1534344965
15 минут на чм сыграть и змс получить , конечно все будут узнавать после такого героического поступка
Ответить
OfaZavr
1534348063
главное вы продолжайте стараться на полную и держите в голове мысль что нужно радовать болельщиков в каждой игре.
Ответить
Полная Канистра
1534355697
после таких убогих матчей в нашем чемпе и в квалификации скоро ни кого не увидите в цирк дешевле сходить
Ответить
zigbert
1534358551
Оптимизма последние игры нам не добавляют.
Ответить
Главные новости
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+