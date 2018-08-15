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    Миранчук – об изменениях в России после ЧМ: «Люди повернулись к футболу лицом благодаря хорошей игре сборной»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о своей популярности после чемпионата мира.

    «Разумеется, с Дзюбой в этом смысле непросто соревноваться, но узнавать, добавлять в социальных сетях и просто подходить стали значительно чаще. Здорово, что появилась отдача, так как на поле мы делаем все, чтобы порадовать наших болельщиков.

    Честно говоря, прошло еще не так много времени, чтобы заметить какие-либо изменения. Но в целом люди повернулись к футболу лицом, причиной тому стала хорошая игра сборной России.

    Думаю, что в будущем стоит ожидать еще большего заполнения трибун», – сказал Миранчук.

    Напомним, на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.

    По завершении турнира футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта.

    Источник: RT

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    15.08.2018 15:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 21:42

      Оптимизма последние игры нам не добавляют.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 20:54

      после таких убогих матчей в нашем чемпе и в квалификации скоро ни кого не увидите в цирк дешевле сходить

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 18:47

      главное вы продолжайте стараться на полную и держите в голове мысль что нужно радовать болельщиков в каждой игре.

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 августа 2018, 17:56

      15 минут на чм сыграть и змс получить , конечно все будут узнавать после такого героического поступка

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 августа 2018, 17:39

      Только вы повернулись к людям задом своей игрой!

      3
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      Рейтинг: +365

      yaran56 15 августа 2018, 17:28

      А как повернулось государство к клубам отправив их в прошлое и другие, находящихся на грани в ожидании своего часа. Круг сузят и чр будет проходить внутри садового кольца + питер.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:53

      Особенно после повышения, в период ЧМ, пенсионного возраста и ставки НДС

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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 августа 2018, 15:54

      Люди повернулись к футболу лицом, а ТВ жоп ой.

      3
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