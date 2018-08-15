Колыванов: «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить «Прогресу», чтобы иметь право на ошибку»

это ведь люксембург только !!!! я в шоке ... дальше как будете,если пройдете !!!!!????
Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением о сопернике российского клуба перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
«Сейчас уфимцам надо максимально собранно сыграть в Люксембурге, ни в коем случае не действовать на удержание счета.
Первый матч показал, что «Прогрес» – очень непростая команда, которая может создать голевой момент в самый неожиданный момент.
Поэтому «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить, чтобы иметь право на ошибку в дальнейшем, контролировать ход матча и не доводить дело до ненужной нервотрепки», – считает Колыванов.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Прогрес» – «Уфа» состоится в четверг, 16 августа, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.