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    Колыванов: «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить «Прогресу», чтобы иметь право на ошибку»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением о сопернике российского клуба перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Сейчас уфимцам надо максимально собранно сыграть в Люксембурге, ни в коем случае не действовать на удержание счета.

    Первый матч показал, что «Прогрес» – очень непростая команда, которая может создать голевой момент в самый неожиданный момент.

    Поэтому «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить, чтобы иметь право на ошибку в дальнейшем, контролировать ход матча и не доводить дело до ненужной нервотрепки», – считает Колыванов.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Прогрес» – «Уфа» состоится в четверг, 16 августа, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.

    Источник: Известия

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    15.08.2018 08:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 августа 2018, 19:39

      это ведь люксембург только !!!! я в шоке ... дальше как будете,если пройдете !!!!!????

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:38

      Шансы у Уфы есть. Но ход матча трудно предугадать.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 12:23

      думаю в Уфе все это и сами понимают и постараются нужное реализовать а не нужное не допустить)

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 12:10

      Уфе нужно учесть ошибки Спартака и проходить дальше.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 09:01

      Может хоть "Уфа" пройдёт дальше, а "Зенит" хотя бы выиграет у минского "Динамо", показав внятную игру.

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