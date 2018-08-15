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  • Колыванов: «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить «Прогресу», чтобы иметь право на ошибку»

Колыванов: «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить «Прогресу», чтобы иметь право на ошибку»

15 августа 2018, 08:55
5

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением о сопернике российского клуба перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Сейчас уфимцам надо максимально собранно сыграть в Люксембурге, ни в коем случае не действовать на удержание счета.

Первый матч показал, что «Прогрес» – очень непростая команда, которая может создать голевой момент в самый неожиданный момент.

Поэтому «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить, чтобы иметь право на ошибку в дальнейшем, контролировать ход матча и не доводить дело до ненужной нервотрепки», – считает Колыванов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Прогрес» – «Уфа» состоится в четверг, 16 августа, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.

Источник: Известия
Лига Европы Уфа Прогрес Колыванов Игорь
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1534312908
Может хоть "Уфа" пройдёт дальше, а "Зенит" хотя бы выиграет у минского "Динамо", показав внятную игру.
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vladimir-7
1534324238
Уфе нужно учесть ошибки Спартака и проходить дальше.
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OfaZavr
1534325018
думаю в Уфе все это и сами понимают и постараются нужное реализовать а не нужное не допустить)
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zigbert
1534351112
Шансы у Уфы есть. Но ход матча трудно предугадать.
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84aivengo
1534437554
это ведь люксембург только !!!! я в шоке ... дальше как будете,если пройдете !!!!!????
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