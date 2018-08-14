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    Владелец ПАОКа: «Спартак» предоставил неудобное место на стадионе. Пришлось купить билет самому»

    Владелец ПАОКа Иван Саввиди сообщил, что будет присутствовать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». При этом он заявил, что билет на стадион ему пришлось купить за свои деньги, поскольку его не устроило место, предоставленное московским клубом.

    «Будем сегодня стараться победить. Шансы на выход неплохие. Поеду на стадион. «Спартак» предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому. Буду смотреть игру вместе с друзьями.

    Правда ли пообещал команде миллион за выход в следующий раунд? Ну прекращайте уже», – сказал Саввиди.

    Встреча «Спартак» – ПАОК состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

    В первом матче «Спартак» уступили команде из Салоник со счетом 2:3.

    Источник: Sport24

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    14.08.2018 18:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 13:13

      А у меня "постены" появились
      Я их гоню ,они идут опять
      Да в неудобном месте чирей вылез
      Пора пахать а тут ни сесть ни встать.
      В.Высоцкий.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 14 августа 2018, 23:45

      Разорился? Ножки натёр?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 14 августа 2018, 21:13

      Ваня, твое место возле параши!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 августа 2018, 21:04

      Возле толчка?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 августа 2018, 20:39

      А вот теперь просто после всей грязи Греков Спартак просто обязан их вынести

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 20:25

      Надеюсь, что грекам не придётся после матча танцевать сиртаки...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 августа 2018, 20:23

      " Буду смотреть игру вместе с друзьями."

      Такие друзья Ивана Кивелиди мочканули..
      На тебя вообще не потратятся.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 20:02

      предоставленное место не выбирают какое уж дали как "дорогому" гостю)) но раз не нравиться что ж тут поделаешь)

      7
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 14 августа 2018, 19:55

      И че это за место такое? Случайно не то, которое во время ЧМ носило категорию OV ?)

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 августа 2018, 19:34

      место ему не понравилось ???тогда табуретку с собой бери и бойся червяка он мудасить вас собрался

      8
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