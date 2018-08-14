Владелец ПАОКа: «Спартак» предоставил неудобное место на стадионе. Пришлось купить билет самому»

Владелец ПАОКа Иван Саввиди сообщил, что будет присутствовать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». При этом он заявил, что билет на стадион ему пришлось купить за свои деньги, поскольку его не устроило место, предоставленное московским клубом.

«Будем сегодня стараться победить. Шансы на выход неплохие. Поеду на стадион. «Спартак» предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому. Буду смотреть игру вместе с друзьями.

Правда ли пообещал команде миллион за выход в следующий раунд? Ну прекращайте уже», – сказал Саввиди.

Встреча «Спартак» – ПАОК состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

В первом матче «Спартак» уступили команде из Салоник со счетом 2:3.