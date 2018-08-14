Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец ПАОКа: «Спартак» предоставил неудобное место на стадионе. Пришлось купить билет самому»

Владелец ПАОКа: «Спартак» предоставил неудобное место на стадионе. Пришлось купить билет самому»

14 августа 2018, 18:43
22

Владелец ПАОКа Иван Саввиди сообщил, что будет присутствовать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». При этом он заявил, что билет на стадион ему пришлось купить за свои деньги, поскольку его не устроило место, предоставленное московским клубом.

«Будем сегодня стараться победить. Шансы на выход неплохие. Поеду на стадион. «Спартак» предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому. Буду смотреть игру вместе с друзьями.

Правда ли пообещал команде миллион за выход в следующий раунд? Ну прекращайте уже», – сказал Саввиди.

Встреча «Спартак» – ПАОК состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

В первом матче «Спартак» уступили команде из Салоник со счетом 2:3.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Спартак ПАОК
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1534262292
На фанатской трибуне место у Саввиди было, что ли? ))))))))))))))
Ответить
Боцман59rus
1534262887
ваше место на Соловках у параши.))))
Ответить
prezent2017
1534263097
Не разорился?
Ответить
slavа0508
1534263365
Самое неудобное место на стадионе Спартака лучше любого на Арене ПАОКА
Ответить
Сармат Ростов
1534263652
Сколько пафоса... Радуйся, что хоть место дали после беспредела с нашими журналистами в Греции!!!
Ответить
андрей андреев
1534263751
Ничего,деньги же есть от продажи японцам Ростовской табачной фабрики)))
Ответить
Мары
1534264225
Надеюсь тебя там отбуцкают прямо на стадионе и ствол твой же тебе прямёхенько в дупу затолкают.
Ответить
Полная Канистра
1534264452
место ему не понравилось ???тогда табуретку с собой бери и бойся червяка он мудасить вас собрался
Ответить
OfaZavr
1534266162
предоставленное место не выбирают какое уж дали как "дорогому" гостю)) но раз не нравиться что ж тут поделаешь)
Ответить
xColaz
1534270430
Ваня, твое место возле параши!
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+