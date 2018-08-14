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  • «Спартак» ожидает на матче с ПАОКом до 40 тысяч болельщиков. Греческий клуб продал 59 билетов на гостевой сектор

«Спартак» ожидает на матче с ПАОКом до 40 тысяч болельщиков. Греческий клуб продал 59 билетов на гостевой сектор

14 августа 2018, 15:12
18

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как обстоят дела с продажей билетов на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

«На данном матче ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тысяч человек. На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены.

«Спартак» совместно со службами стадиона и полицией всегда уделяет максимальное внимание обеспечению безопасности на всех матчах, и эта игра не является исключением», – сказал Атаманенко.

Встреча «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

В первом матче в Салониках московская команда проиграла со счетом 2:3.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Спартак ПАОК
Комментарии (18)
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Mazai-NN
1534249409
Шото не очень греки спешат поддержать своих на выезде. Очкуют.))
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directorpg
1534249672
Ждём убедительной победы Спартака!
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DOCTOR PENALTY
1534250141
Не дать им ни единого шанса! Вперёд Спартак!!!
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vitvik
1534250273
Остальные Греки решили, что безопаснее смотреть во дворе своего дома. Лёжа в шезлонге со стаканчиком вина.
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1534252415
59 Спартанцев
Ответить
Lilipyt
1534254047
Зассали под@расы после того, как их обещали "тепло" встретить
Ответить
derrik2000
1534255866
Из хреков только самые приехали только те, кто с собой имеет видеозапись, где хорошо видно, как каждый из приехавших примерно вёл себя на матче в Хреции! )))))))))))))))))))))))))))) В противном случае сами знаете, что с ними будет...
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TRELL
1534260317
Поддержим сегодня Спартак,а затем 16 Зенит! В еврокубках мы едины... Вперед ребята
Ответить
батог
1534261321
Ципрас должен им героев Греции присвоить!!! Или у них российские паспорта!
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baaska91
1534261891
Надо побеждать!
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