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    «Спартак» ожидает на матче с ПАОКом до 40 тысяч болельщиков. Греческий клуб продал 59 билетов на гостевой сектор

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как обстоят дела с продажей билетов на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    «На данном матче ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тысяч человек. На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены.

    «Спартак» совместно со службами стадиона и полицией всегда уделяет максимальное внимание обеспечению безопасности на всех матчах, и эта игра не является исключением», – сказал Атаманенко.

    Встреча «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

    В первом матче в Салониках московская команда проиграла со счетом 2:3.

    Источник: ТАСС

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    14.08.2018 15:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 14 августа 2018, 22:31

      ну, так... по децибелам...1/5 от громкости греческих фанов в Греции

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 14 августа 2018, 20:25

      700 на одного - не плохой расклад! Наверное вокруг них и будет 3000 ментов стоять...

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 14 августа 2018, 19:40

      Вот как же они нас все таки боятся эти европейцы!!!! И это самые фанацкие фанаты??? Бросили команду, зассали....

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 августа 2018, 19:10

      Если Спартак не будет так транжирить как с Анжи ,то победа придет ,однозначно .В таких матчах ,все зависит только от психологического настроя самих спартаковцев, не иначе. Ждем,держим кулаки и смотрим сие зрелище.)

      0
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      Рейтинг: +16

      baaska91 14 августа 2018, 18:51

      Надо побеждать!

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 августа 2018, 18:42

      Ципрас должен им героев Греции присвоить!!! Или у них российские паспорта!

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 14 августа 2018, 18:25

      Поддержим сегодня Спартак,а затем 16 Зенит! В еврокубках мы едины... Вперед ребята

      4
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 14 августа 2018, 17:11

      Из хреков только самые приехали только те, кто с собой имеет видеозапись, где хорошо видно, как каждый из приехавших примерно вёл себя на матче в Хреции! ))))))))))))))))))))))))))))
      В противном случае сами знаете, что с ними будет...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 августа 2018, 17:09

      может и очко играет,может денег нет... дома только герои

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 14 августа 2018, 16:56

      С такой поддержкой Спартак обязан просто смять ПАОК.

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