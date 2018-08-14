«Спартак» ожидает на матче с ПАОКом до 40 тысяч болельщиков. Греческий клуб продал 59 билетов на гостевой сектор

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как обстоят дела с продажей билетов на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

«На данном матче ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тысяч человек. На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены.

«Спартак» совместно со службами стадиона и полицией всегда уделяет максимальное внимание обеспечению безопасности на всех матчах, и эта игра не является исключением», – сказал Атаманенко.

Встреча «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

В первом матче в Салониках московская команда проиграла со счетом 2:3.