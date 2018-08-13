Агент: «В Турции Дзюба мог бы забить за «Галатасарай» не меньше 50 голов

Турецкий футбольный агент Нинмар Акджан поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Галатасарай».

«Галатасарай» сейчас находится в поисках нападающего. Однако ФИФА наложила запрет на покупку игроков, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать футболистов в аренду. Если «Зенит» отпустит Артема Дзюбу в «Галатасарай» на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский форвард и он отлично показал себя на чемпионате мира. В турецком чемпионате за «Галатасарай» он мог бы забить не меньше 50 голов», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что стороны провели успешные переговоры по аренде 29-летнего россиянина.

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