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  • Агент: «В Турции Дзюба мог бы забить за «Галатасарай» не меньше 50 голов

Агент: «В Турции Дзюба мог бы забить за «Галатасарай» не меньше 50 голов

13 августа 2018, 21:37
8

Турецкий футбольный агент Нинмар Акджан поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Галатасарай».

«Галатасарай» сейчас находится в поисках нападающего. Однако ФИФА наложила запрет на покупку игроков, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать футболистов в аренду. Если «Зенит» отпустит Артема Дзюбу в «Галатасарай» на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский форвард и он отлично показал себя на чемпионате мира. В турецком чемпионате за «Галатасарай» он мог бы забить не меньше 50 голов», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что стороны провели успешные переговоры по аренде 29-летнего россиянина.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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acer2003
1534185806
Думаю не меньше 80-ти,)))
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Yev
1534186121
Не, фраза звучит так: в Турции Дзюба мог забить. И всё.
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prezent2017
1534187648
Да никто его не отпустит, тем более в аренду. Лямов за 30-40 баксов может и отпустили бы.
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richi
1534188449
Что бы Дзюбе забить 50 голов за сезон, нужен Халк.Только от его ударов в Дзюбину задницу, мячи в таком количестве могут залетать в ворота.
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Lester84
1534191397
"то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату". А что, изначально подразумевалось, что он будет играть за еду???)))
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Piterboll
1534197369
Пля агент чурка, похоже прошел школу продаж в Шаурме.
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OfaZavr
1534231621
загнул конечно агент, неправильного они там мнения о Дзюбе)
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