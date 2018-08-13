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    Агент: «В Турции Дзюба мог бы забить за «Галатасарай» не меньше 50 голов

    Турецкий футбольный агент Нинмар Акджан поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Галатасарай».

    «Галатасарай» сейчас находится в поисках нападающего. Однако ФИФА наложила запрет на покупку игроков, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать футболистов в аренду. Если «Зенит» отпустит Артема Дзюбу в «Галатасарай» на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

    Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский форвард и он отлично показал себя на чемпионате мира. В турецком чемпионате за «Галатасарай» он мог бы забить не меньше 50 голов», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что стороны провели успешные переговоры по аренде 29-летнего россиянина.

    Семак: «Дзюба в Турции? Столько всего пишут, что иногда волосы дыбом встают»

    Источник: Sport24

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    13.08.2018 21:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 10:27

      загнул конечно агент, неправильного они там мнения о Дзюбе)

      2
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      Рейтинг: +11

      Piterboll 14 августа 2018, 00:56

      Пля агент чурка, похоже прошел школу продаж в Шаурме.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 августа 2018, 23:16

      "то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату". А что, изначально подразумевалось, что он будет играть за еду???)))

      0
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 13 августа 2018, 22:32

      Агент просто хочет заработать, а так в Турции футбол более скоростной, динамичный, а Дзюба тяжелый и медлительный.....

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 13 августа 2018, 22:27

      Что бы Дзюбе забить 50 голов за сезон, нужен Халк.Только от его ударов в Дзюбину задницу, мячи в таком количестве могут залетать в ворота.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2018, 22:14

      Да никто его не отпустит, тем более в аренду. Лямов за 30-40 баксов может и отпустили бы.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 августа 2018, 21:48

      Не, фраза звучит так: в Турции Дзюба мог забить. И всё.

      4
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      Рейтинг: +70

      vincentin > Yev 13 августа 2018, 23:06

      Причём "забить" - не в смысле забивать голы, а просто забить на всё и послать этот футбол в одно место)

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2018, 21:43

      Думаю не меньше 80-ти,)))

      3
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