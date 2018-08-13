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    Семак: «Дзюба в Турции? Столько всего пишут, что иногда волосы дыбом встают»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интерес «Галатасарая» к нападающему Артему Дзюбе.

    «В прессе столько всего пишут, что иногда волосы дыбом встают. Даже комментировать нечего», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры, которые завершились успешно.

    Орлов – о Дзюбе: «Галатасарай»? Уезжать из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп»

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 20:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 10:08

      это он верно заметил, чего только не сочиняют. в итоге трудно понять где правда а где вымысел.

      3
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      Рейтинг: +1168

      Argon 13 августа 2018, 21:38

      При всем уважении к Семаку. В нашей стране главный тренер не редко узнает о продаже игрока и прессы.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 21:32

      а говорите что не читаем прессу ещё как читаете ведь вам интересно что про клуп пишут вам же это интересно и всё время у вас дыбы стоят

      3
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 13 августа 2018, 21:04

      ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2018, 21:03

      очень жаль что его не продадут еще бы Паредеса куда сплавить видно же он не хочет играть так ходит по полю ни шатко ни валко как всегда Смольников бесполезен вообщем играют не в футбол а в регби а как еще играть если в команде Дзюба примитив

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 августа 2018, 20:52

      Пипец, два дня инет гудит, а оказывается волосы на лобке дыбом! А раньше нельзя было опровергнуть информацию по Артёмке?!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 августа 2018, 20:42

      они уже от вашей игры давно дыбом...

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 августа 2018, 20:40

      Причём, на голове тоже.

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 августа 2018, 20:36

      очередная утка

      2
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