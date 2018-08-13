Семак: «Дзюба в Турции? Столько всего пишут, что иногда волосы дыбом встают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интерес «Галатасарая» к нападающему Артему Дзюбе.

«В прессе столько всего пишут, что иногда волосы дыбом встают. Даже комментировать нечего», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры, которые завершились успешно.

Орлов – о Дзюбе: «Галатасарай»? Уезжать из «Зенита» – это футбольное самоубийство. Он же не настолько глуп»