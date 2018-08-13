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    РПЛ. Гол Вандерсона принес «Краснодару» победу над «Уфой»

    В матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях победил «Уфу» – 1:0. Единственный гол забил Вандерсон.

    Уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, краснодарский – четвертое.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Уфа – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вандерсон, 87.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Фатай, 89), Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Кротов, 68), Ваньек (Засеев, 74), Карп, Игбун.

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Мамаев (Жигулев, 75), Стоцкий, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Классон, Игнатьев (Ари, 69).

    Предупреждения: Карп, 30; Ваньек, 37 – Рамирес, 35.

    Удаление: нет – Рамирес, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 19:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2018, 21:17

      с победой!

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 августа 2018, 20:20

      Все отлично. Команда тяжелая пока, но сегодня было меньше индивидуальных ошибок. Уфа получила минимум того, что должна была получить. Автобусы с трамваями, разве это футбол??? Разве это кубковая игра???
      То что кони перестраиваются, воют все кому не лень, а то что быки строят новую команду с новым тренером, так это проблемы негров. Посмотрите что чердак пропоет в итогах тура.

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > Retiremen_VMF 13 августа 2018, 21:39

      Судя по нарезке матча и статистике(матч не смотрел),никакой "автобус" Уфа не ставила.Была игра до гола,Краснодару повезло больше.Уфа боролась до конца и даже в концовке могла сравнять счёт.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 13 августа 2018, 19:24

      Рамирес - моральный ублюдок!!! Видел многих и всяких всегда и везде, но этот ссучёнок... ******* таких надо!!!!

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      Рейтинг: +305

      radist_21 > gosproektikabinet 13 августа 2018, 22:12

      Это "урожайник"!

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