РПЛ. Гол Вандерсона принес «Краснодару» победу над «Уфой»

В матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях победил «Уфу» – 1:0. Единственный гол забил Вандерсон.
Уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, краснодарский – четвертое.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Гол: 0:1 – Вандерсон, 87.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Фатай, 89), Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Кротов, 68), Ваньек (Засеев, 74), Карп, Игбун.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Мамаев (Жигулев, 75), Стоцкий, Каборе, Перейра (Вандерсон, 46), Классон, Игнатьев (Ари, 69).
Предупреждения: Карп, 30; Ваньек, 37 – Рамирес, 35.
Удаление: нет – Рамирес, 90+3.
Источник: Бомбардир.ру