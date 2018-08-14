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Материалы

Уфа - Краснодар

13.08.2018, Понедельник, 17:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Уфа - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
17 марта, суббота 16:30 Краснодар 0:1 Уфа
9 тур
10 сентября, воскресенье 16:30 Уфа 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Краснодар 0:0 Уфа
6 тур
11 сентября, воскресенье 14:00 Уфа 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Краснодар 4:0 Уфа
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
20 марта, пятница 17:00 Уфа 0:2 Краснодар
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 0:2 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 августа 2018, 20:06

    быков с победой!

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    Рейтинг: +7018

    sochi-2013 13 августа 2018, 20:00

    Вымучили.

    -1
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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 13 августа 2018, 18:43

    Вперед, КРАСНОДАР !!! Вперед, Быки!!!

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 13 августа 2018, 18:30

    Как-то скучным пока матч выдаётся.
    Если бы было, что смотреть, то этот матч не смотрел бы точно

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 августа 2018, 18:08

    ничья ожидается...

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    Рейтинг: +536

    Чуни Муни 13 августа 2018, 16:21

    Тяжко будет Краснодару. Посмотрим как они без Феди?

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    Рейтинг: +25

    Жека-Юг > Чуни Муни 13 августа 2018, 16:49

    Да обыкновенно! Даже лучше, чем было. Вперед, КРАСНОДАР !!!

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