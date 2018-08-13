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Еременко провел первую тренировку в «Спартаке»

13 августа 2018, 18:08
10

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко впервые тренировался с новой командой. Об этом сообщил «Чемпионат».

Московский клуб объявил о покупке 31-летнего хавбека 10 августа. О сроке соглашения не сообщалось. Ранее стало известно, что футболист сборной Финляндии будет выступать за команду до последнего ее еврокубкового матча в текущем году.

С 2014 по 2017 права на Еременко принадлежали ЦСКА. В ноябре 2016 года футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Ее срок истечет 6 октября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (10)
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порт
1534173593
Кокос в нос, и побежит как барбос.
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kykyi
1534174398
А тренировка это сколько в граммах?
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Artemka69
1534174523
Придолбали новости про Еременко если честно!!!
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Mirak92
1534175954
Не удивлюсь,если и в спартаке с кокой налажает
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Vickont
1534179599
Что он делает в разделе новостей ЦСКА? Пишите тогда все клубы, где он выступал. Дам подсказку: Яро, Удинезе, Сиена, Динамо Киев, Рубин, ЦСКА
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Vit555
1534180646
Чёрт финский с кокосом...
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Cobold
1534185865
Интересно, икается этой свинье или нет?
Ответить
Авангард1970
1534199140
У парня, реально крышу снесло.
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R015RK
1534225712
Продажный наркоша
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