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    Еременко провел первую тренировку в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Роман Еременко впервые тренировался с новой командой. Об этом сообщил «Чемпионат».

    Московский клуб объявил о покупке 31-летнего хавбека 10 августа. О сроке соглашения не сообщалось. Ранее стало известно, что футболист сборной Финляндии будет выступать за команду до последнего ее еврокубкового матча в текущем году.

    С 2014 по 2017 права на Еременко принадлежали ЦСКА. В ноябре 2016 года футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Ее срок истечет 6 октября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2018 18:08
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 14 августа 2018, 08:48

      Продажный наркоша

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Авангард1970 14 августа 2018, 01:25

      У парня, реально крышу снесло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 13 августа 2018, 21:44

      Интересно, икается этой свинье или нет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Vit555 13 августа 2018, 20:17

      Чёрт финский с кокосом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 13 августа 2018, 19:59

      Что он делает в разделе новостей ЦСКА? Пишите тогда все клубы, где он выступал. Дам подсказку: Яро, Удинезе, Сиена, Динамо Киев, Рубин, ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 13 августа 2018, 18:59

      Не удивлюсь,если и в спартаке с кокой налажает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 13 августа 2018, 18:35

      Придолбали новости про Еременко если честно!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 августа 2018, 18:33

      А тренировка это сколько в граммах?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 13 августа 2018, 18:19

      Кокос в нос, и побежит как барбос.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Vit555 > порт 13 августа 2018, 20:18

      Эт точно

      0
      Ответить
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