Еременко провел первую тренировку в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко впервые тренировался с новой командой. Об этом сообщил «Чемпионат».

Московский клуб объявил о покупке 31-летнего хавбека 10 августа. О сроке соглашения не сообщалось. Ранее стало известно, что футболист сборной Финляндии будет выступать за команду до последнего ее еврокубкового матча в текущем году.

С 2014 по 2017 права на Еременко принадлежали ЦСКА. В ноябре 2016 года футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Ее срок истечет 6 октября.