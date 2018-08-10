Еременко перешел в «Спартак». Экс-игрок ЦСКА пропустил два года из-за употребления кокаина

«Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Еременко.

«Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор нашего клуба Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили новичку команды игровую майку «Спартака». Ерeменко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.

Отметим, что новый игрок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за красно-белых во второй половине 80-х. Кроме того, в феврале нынешнего года спартаковцем стал младший брат Романа — Сергей», – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Информация о сроке соглашения отсутствует. Ранее сообщалось о том, что контракт рассчитан до последнего матча красно-белых в еврокубках в текущем году.

Прежде футболист сборной Финляндии выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин» и ЦСКА.

В ноябре 2016 года в статусе игрока армейцев Еременко получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. В мае 2017 года московский клуб отказался продлевать с ним контракт.

Дисквалификация футболиста истекает 6 октября.

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