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    Еременко перешел в «Спартак». Экс-игрок ЦСКА пропустил два года из-за употребления кокаина

    «Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Еременко.

    «Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор нашего клуба Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили новичку команды игровую майку «Спартака». Ерeменко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.

    Отметим, что новый игрок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за красно-белых во второй половине 80-х. Кроме того, в феврале нынешнего года спартаковцем стал младший брат Романа — Сергей», – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

    Информация о сроке соглашения отсутствует. Ранее сообщалось о том, что контракт рассчитан до последнего матча красно-белых в еврокубках в текущем году.

    Прежде футболист сборной Финляндии выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин» и ЦСКА.

    В ноябре 2016 года в статусе игрока армейцев Еременко получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. В мае 2017 года московский клуб отказался продлевать с ним контракт.

    Дисквалификация футболиста истекает 6 октября.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.08.2018 16:28
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:37

      Теперь уже по факту. Может в Спартаке у него сложится все не так мрачно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 11 августа 2018, 04:35

      "Колобки". Продолжение следует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 августа 2018, 02:38

      Контракт Спартака с Ерёменко..... Усиление команды или нет - никто не знает , но то что это удар по имиджу клуба , по моему однозначно. Останься он в ЦСКА- ни к кому никаких вопросов не было бы , а так , и к Спартаку и к Ерёменко одни вопросы

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 августа 2018, 01:00


      усиление

      однозначное усиление

      типа Титов
      .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko 10 августа 2018, 22:53

      не завидую ему в дерби))) странный поступок, может его из стана коней пинком выгнали? может он обиженка?)))

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 августа 2018, 21:29

      лучше бухать

      0
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 10 августа 2018, 20:44

      У него ведь двойное гражданство и значит Роман может выходить на поле не как легионер?

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > oyabun 10 августа 2018, 21:11

      Он игрок сборной Финляндии. Игроки других сборных - легионеры

      2
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 10 августа 2018, 20:26

      Сильно...

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 10 августа 2018, 20:26

      Продался. Иуда.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 10 августа 2018, 20:24

      чувак один раз спалился на коксе и все начали " наркоман, отстранить от футбола" , зато бл***ь курить и бухать это норма, стадо даунов

      6
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