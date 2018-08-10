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  • Еременко перешел в «Спартак». Экс-игрок ЦСКА пропустил два года из-за употребления кокаина

Еременко перешел в «Спартак». Экс-игрок ЦСКА пропустил два года из-за употребления кокаина

10 августа 2018, 16:28
68

«Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником Романом Еременко.

«Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор нашего клуба Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили новичку команды игровую майку «Спартака». Ерeменко будет выступать за красно-белых под 26-м номером.

Отметим, что новый игрок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за красно-белых во второй половине 80-х. Кроме того, в феврале нынешнего года спартаковцем стал младший брат Романа — Сергей», – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Информация о сроке соглашения отсутствует. Ранее сообщалось о том, что контракт рассчитан до последнего матча красно-белых в еврокубках в текущем году.

Прежде футболист сборной Финляндии выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин» и ЦСКА.

В ноябре 2016 года в статусе игрока армейцев Еременко получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. В мае 2017 года московский клуб отказался продлевать с ним контракт.

Дисквалификация футболиста истекает 6 октября.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (68)
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hevbn 28
1533908044
Желаю удачи Роману в Спартаке , мне всегда было более менее всё равно на не футбольную жизнь игроков , в конце концов Ерёменко отбыл свою дисквалификацию и теперь всё должно начаться с чистого листа для него.
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Niko
1533908052
Иуда одним словом. В тот год облажался подвёл коллектив и жирным куском поманили свалил. Карма штука такая.
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triton004
1533908080
Ерёма+кокс=ромб
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Dr Metal
1533909169
Проститутка
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Ubuntu
1533909291
По кривой дорожке пошёл Ерёма. Сначала наркотики, потом Спартак. Закат карьеры не за горами
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Diesel133
1533912888
Поздравляю Спартак с прекрасным, а главное, точечным усилением!
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мы_не_рабы
1533914372
До последнего думал что это очередная "утка". Однако вот оно как. Нужен ли команде Ерёменко? Однозначно - нет! Заполучив игрока, уличённого в употреблении кокаина, Спартак изрядно испортил свой имидж "народной команды". Ерёменко - игрок возрастной, долго не играл и заиграет ли - одному богу известно. Или это часть какой-то сделки ? Всё может быть. Слышал о возмущении болельщиков Спартака этим "приобретением". Всё верно. Зачем нам подбирать за ЦСКА? Если он армейцам не пригодился - нам он зачем? А если их "кинул" , то такой "товарищ" Спартаку точно не нужен!
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Hansson
1533916545
Это конечно усиление явное для Спартака. Как болельщик ЦСКА ждал его возвращение в команду, следил и переживал за него, а он взял и в Спартак свалил, обидно немного. Понятно, что там и брата надо подтаскивать, и контракт хороший, и Трабукки дружит с Каррерой, но всё равно осадок какой то. Дело его конечно, ему жить с этим.
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OfaZavr
1533920668
эххх все же перешел значит... ну что ж поделаешь, до последнего надеялся что не произойдет этот трансфер. надеюсь польза от него будет, поди руководство и Массимо знают что делают.
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Vagner44
1533921895
чувак один раз спалился на коксе и все начали " наркоман, отстранить от футбола" , зато бл***ь курить и бухать это норма, стадо даунов
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