Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Варга: «Не рекомендую Дзюбе переезжать в Турцию. Если вопрос в деньгах, то лучше в Китай поехать»

Варга: «Не рекомендую Дзюбе переезжать в Турцию. Если вопрос в деньгах, то лучше в Китай поехать»

13 августа 2018, 15:48
5

Футбольный агент Шандор Варга считает, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе не стоит переходить в «Галатасарай». По его словам, нынешний уровень РПЛ выше уровня турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб успешно провел первые переговоры об аренде 29-летнего футболиста.

«Я думаю, что такой переход не состоится. Сейчас Артем выступает в клубе, который гораздо сильнее, чем «Галатасарай». Я бы ни в коем случае не рекомендовал ему переезжать в Турцию. Дзюбе, на мой взгляд, лучше остаться в «Зените».

Может ли вылет «Зенита» из Лиги Европы повлиять на уход Дзюбы? Рано списывать команду со счетов. Все помнят финал Лиги чемпионов, когда «Милан» после первого тайма вел у «Ливерпуля» 3:0, и чем все тогда закончилось? Конечно, результат первого матча шокировал, но такое случается при построении команды. В любом случае «Зенит» гораздо круче «Галатасарая».

Станет ли Дзюба звездой в Турции? Когда я вел дела Реброва, он перешел в «Фенербахче». От этого перехода остались не самые приятные впечатления как в плане качества футбола в чемпионате Турции, так и в плане качества жизни. Восток – дело тонкое, в клубе работали очень эмоциональные люди, и с выплатами были проблемы. А уровень российской Премьер-лиги на данный момент выше турецкой.

Если вопрос в деньгах, то лучше в Китай поехать. Дзюба сейчас в хорошей форме, и может играть еще лучше. Поэтому если и уходить, то только в топ-чемпионаты – Англии или Испании», – сказал Варга.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Дзюба Артем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1534165890
Непростой чемпионат
Ответить
Yev
1534166425
Турция или Китай - это пенсия! От туда уже не возвращаются. Разница только в сумме выходного пособия. Хотя, Артёмка уникальный, может и вернётся, но я бы не рисковал.
Ответить
Cules2013
1534167084
По поводу Восток - дело тонкое, согласен на 100%, далеко не самая лучшая страна для нашего русского человека. А вот по поводу того, что Галатасарай хуже Зенита, а Турецкая Лига хуже РПЛ - это очень даже спорно. Думаю, что, в лучшем случае, на одном уровне. Многие турецкие клубы явно богаче наших и культура боления там совсем на ином уровне. Кажется, что и вправду Китай - более интересное место продолжения карьеры. В АПЛ ТО уже закрылось. А Франция или Испания - это не для него чемпы. Может только Италия. Но куда бы в Европу не собирался бы уходить игрок из РПЛ, везде ему придётся доказывать своё право играть в старте. Говоря простым языком, придётся на лавке поседеть, так или иначе. Какой смысл Дзюбе в свои 29 лет идти в европейский клуб с высокой конкуренцией и снижением зарплаты? Ради чего? Либо Китай, либо оставаться в Зените.
Ответить
Бан
1534172176
Для агента Китай конечно же лучше Турции. Там заплатят на порядок больше. Все остальное – следствие его жадности.
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
2
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
Вчера, 17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
Вчера, 17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
Вчера, 16:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+