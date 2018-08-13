Варга: «Не рекомендую Дзюбе переезжать в Турцию. Если вопрос в деньгах, то лучше в Китай поехать»

Футбольный агент Шандор Варга считает, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе не стоит переходить в «Галатасарай». По его словам, нынешний уровень РПЛ выше уровня турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб успешно провел первые переговоры об аренде 29-летнего футболиста.

«Я думаю, что такой переход не состоится. Сейчас Артем выступает в клубе, который гораздо сильнее, чем «Галатасарай». Я бы ни в коем случае не рекомендовал ему переезжать в Турцию. Дзюбе, на мой взгляд, лучше остаться в «Зените».

Может ли вылет «Зенита» из Лиги Европы повлиять на уход Дзюбы? Рано списывать команду со счетов. Все помнят финал Лиги чемпионов, когда «Милан» после первого тайма вел у «Ливерпуля» 3:0, и чем все тогда закончилось? Конечно, результат первого матча шокировал, но такое случается при построении команды. В любом случае «Зенит» гораздо круче «Галатасарая».

Станет ли Дзюба звездой в Турции? Когда я вел дела Реброва, он перешел в «Фенербахче». От этого перехода остались не самые приятные впечатления как в плане качества футбола в чемпионате Турции, так и в плане качества жизни. Восток – дело тонкое, в клубе работали очень эмоциональные люди, и с выплатами были проблемы. А уровень российской Премьер-лиги на данный момент выше турецкой.

Если вопрос в деньгах, то лучше в Китай поехать. Дзюба сейчас в хорошей форме, и может играть еще лучше. Поэтому если и уходить, то только в топ-чемпионаты – Англии или Испании», – сказал Варга.