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    Варга: «Не рекомендую Дзюбе переезжать в Турцию. Если вопрос в деньгах, то лучше в Китай поехать»

    Футбольный агент Шандор Варга считает, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе не стоит переходить в «Галатасарай». По его словам, нынешний уровень РПЛ выше уровня турецкой Суперлиги.

    Ранее сообщалось, что стамбульский клуб успешно провел первые переговоры об аренде 29-летнего футболиста.

    «Я думаю, что такой переход не состоится. Сейчас Артем выступает в клубе, который гораздо сильнее, чем «Галатасарай». Я бы ни в коем случае не рекомендовал ему переезжать в Турцию. Дзюбе, на мой взгляд, лучше остаться в «Зените».

    Может ли вылет «Зенита» из Лиги Европы повлиять на уход Дзюбы? Рано списывать команду со счетов. Все помнят финал Лиги чемпионов, когда «Милан» после первого тайма вел у «Ливерпуля» 3:0, и чем все тогда закончилось? Конечно, результат первого матча шокировал, но такое случается при построении команды. В любом случае «Зенит» гораздо круче «Галатасарая».

    Станет ли Дзюба звездой в Турции? Когда я вел дела Реброва, он перешел в «Фенербахче». От этого перехода остались не самые приятные впечатления как в плане качества футбола в чемпионате Турции, так и в плане качества жизни. Восток – дело тонкое, в клубе работали очень эмоциональные люди, и с выплатами были проблемы. А уровень российской Премьер-лиги на данный момент выше турецкой.

    Если вопрос в деньгах, то лучше в Китай поехать. Дзюба сейчас в хорошей форме, и может играть еще лучше. Поэтому если и уходить, то только в топ-чемпионаты – Англии или Испании», – сказал Варга.

    Источник: Sport24

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    13.08.2018 15:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +532

      Бан 13 августа 2018, 17:56

      Для агента Китай конечно же лучше Турции. Там заплатят на порядок больше.
      Все остальное – следствие его жадности.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 16:31

      По поводу Восток - дело тонкое, согласен на 100%, далеко не самая лучшая страна для нашего русского человека. А вот по поводу того, что Галатасарай хуже Зенита, а Турецкая Лига хуже РПЛ - это очень даже спорно. Думаю, что, в лучшем случае, на одном уровне. Многие турецкие клубы явно богаче наших и культура боления там совсем на ином уровне.
      Кажется, что и вправду Китай - более интересное место продолжения карьеры. В АПЛ ТО уже закрылось. А Франция или Испания - это не для него чемпы. Может только Италия. Но куда бы в Европу не собирался бы уходить игрок из РПЛ, везде ему придётся доказывать своё право играть в старте. Говоря простым языком, придётся на лавке поседеть, так или иначе. Какой смысл Дзюбе в свои 29 лет идти в европейский клуб с высокой конкуренцией и снижением зарплаты? Ради чего? Либо Китай, либо оставаться в Зените.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 августа 2018, 16:20

      Турция или Китай - это пенсия! От туда уже не возвращаются. Разница только в сумме выходного пособия. Хотя, Артёмка уникальный, может и вернётся, но я бы не рисковал.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Yev 13 августа 2018, 16:36

      Витсель?

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 16:11

      Непростой чемпионат

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