Форварда «Анжи» Понсе могут дисквалифицировать на три матча за нарушение на Глушакове

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит красную карточку, полученную нападающим «Анжи» Андресом Понсе в матче третьего тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

На 49-й минуте встречи венесуэлец получил от арбитра Кирилла Левникова красную карточку за прыжок прямыми ногами в полузащитника москвичей Дениса Глушакова.

Согласно 2-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, подобное нарушение наказывается дисквалификацией до трех игр: серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до трех матчей.

Ближайшее заседание КДК состоится в среду, 15 августа.