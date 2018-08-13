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  • Форварда «Анжи» Понсе могут дисквалифицировать на три матча за нарушение на Глушакове

Форварда «Анжи» Понсе могут дисквалифицировать на три матча за нарушение на Глушакове

13 августа 2018, 12:27
5

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит красную карточку, полученную нападающим «Анжи» Андресом Понсе в матче третьего тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

На 49-й минуте встречи венесуэлец получил от арбитра Кирилла Левникова красную карточку за прыжок прямыми ногами в полузащитника москвичей Дениса Глушакова.

Согласно 2-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, подобное нарушение наказывается дисквалификацией до трех игр: серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до трех матчей.

Ближайшее заседание КДК состоится в среду, 15 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Глушаков Денис Понсе Андрес
Комментарии (5)
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kvm5
1534155106
и поделом
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Andrey160268
1534162824
Учитывая, что Понсе после матча сам извинился за свой поступок, одного матча дисквалификации думаю будет достаточно.
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УРДАН
1534166980
а судью когда удалят за помощь спартаку??
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zigbert
1534172201
Если с Глушаковым все в порядке , можно ограничится одним матчем.
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OfaZavr
1534173793
ну я думаю это слишком жесткое наказание, тем более с Глушаковым все в порядке а Понсе принес извинения.
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