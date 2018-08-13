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    Форварда «Анжи» Понсе могут дисквалифицировать на три матча за нарушение на Глушакове

    КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит красную карточку, полученную нападающим «Анжи» Андресом Понсе в матче третьего тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    На 49-й минуте встречи венесуэлец получил от арбитра Кирилла Левникова красную карточку за прыжок прямыми ногами в полузащитника москвичей Дениса Глушакова.

    Согласно 2-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, подобное нарушение наказывается дисквалификацией до трех игр: серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до трех матчей.

    Ближайшее заседание КДК состоится в среду, 15 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 12:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:23

      ну я думаю это слишком жесткое наказание, тем более с Глушаковым все в порядке а Понсе принес извинения.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 17:56

      Если с Глушаковым все в порядке , можно ограничится одним матчем.

      2
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      Рейтинг: +28

      УРДАН 13 августа 2018, 16:29

      а судью когда удалят за помощь спартаку??

      1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 13 августа 2018, 15:20

      Учитывая, что Понсе после матча сам извинился за свой поступок, одного матча дисквалификации думаю будет достаточно.

      3
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      Рейтинг: +355

      kvm5 13 августа 2018, 13:11

      и поделом

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