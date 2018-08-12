Семин: «Локомотив» имел большое преимущество, а «Оренбург» использовал свой единственный шанс»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поделился впечатлениями после матча третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

«Единственный шанс «Оренбург» использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.

Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было «вне игры» или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею – по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы», – сказал Сeмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

После трех туров «Локомотив» набрал всего два очка, не забив ни одного гола.