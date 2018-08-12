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    Семин: «Локомотив» имел большое преимущество, а «Оренбург» использовал свой единственный шанс»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поделился впечатлениями после матча третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

    «Единственный шанс «Оренбург» использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.

    Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было «вне игры» или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею – по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы», – сказал Сeмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    После трех туров «Локомотив» набрал всего два очка, не забив ни одного гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 16:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 20:52

      Игра была равной. В концовке больше повезло Оренбургу.

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 августа 2018, 19:33

      Смолов неплохо сыграл???
      Вся команда "НЕПЛОХО" сыграла и как итог - ПОРАЖЕНИЕ!
      За это "НЕПЛОХО" очков не дают и голы не забивают.
      Лучше плохо сыграть и победить, чем "неплохо" сыграть и ПРОИГРАТЬ!
      Игрокам Локомотива не хватило взаимопонимания и реализации.
      Как готовились, так и проиграли.
      Очень много брака в передачах.
      Не хватает точности в последнем пасе.
      Каждый сам по себе, а команды не видно.
      Рваная игра на эпизодах без футбольной мысли - куда бежать, как бить и когда ЗАБИВАТЬ.
      НОЛЬ забитых.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 12 августа 2018, 18:42

      Палыч,в этом году будешь очень-очень бит...от любви до не навести...сам знаешь сколько.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 августа 2018, 18:27

      Второй тайм не смотрел, а в первом у Оренбурга было два голевых момента. Так что в "единственный шанс" Оренбурга не верится как-то.

      4
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 12 августа 2018, 17:54

      Вот и Федя не помог,
      А хват Фролов смог.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 августа 2018, 17:35

      Шанс - не получка, не аванс,
      он выпадает только раз. Вот так вот Палыч.)))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 августа 2018, 17:22

      Палыч, мы с тобой разные матчи смотрели.
      Я видел, что минут 70 была равная игра, а под конец Локо стал подавить, но сам на живца и попался.

      3
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 12 августа 2018, 17:14

      "...к игрокам претензий нет... " ???!!!!!!!! Тогда тушите свет,ребята,если тренер доволен такой игрой...

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      Рейтинг: +1236

      омск55 12 августа 2018, 17:13

      Семин выдохся пора на выход, следущее чемпионтсво лет через 14

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > омск55 12 августа 2018, 17:59

      Главное, что Иртыш Омск всегда чемпионство выигрывает.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 17:00

      Выгонит тебя Геркус, Шпалыч!

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