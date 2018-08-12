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  • Семин: «Локомотив» имел большое преимущество, а «Оренбург» использовал свой единственный шанс»

Семин: «Локомотив» имел большое преимущество, а «Оренбург» использовал свой единственный шанс»

12 августа 2018, 16:26
12

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин поделился впечатлениями после матча третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

«Единственный шанс «Оренбург» использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.

Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было «вне игры» или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею – по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы», – сказал Сeмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

После трех туров «Локомотив» набрал всего два очка, не забив ни одного гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Семин Юрий
Комментарии (12)
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Сильвербой
1534082206
Какую-то ху...ню прогоняет, о каком-то мнимом преимуществе, о самоотдаче, хер знает что несет!!! Смотрю в таблицу и никак не найду, где тут отражаются показатели: преимущество и самоотдача!!!???
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prezent2017
1534082404
Выгонит тебя Геркус, Шпалыч!
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омск55
1534083221
Семин выдохся пора на выход, следущее чемпионтсво лет через 14
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АРИЕЦ2008
1534083295
"...к игрокам претензий нет... " ???!!!!!!!! Тогда тушите свет,ребята,если тренер доволен такой игрой...
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Мары
1534083724
Палыч, мы с тобой разные матчи смотрели. Я видел, что минут 70 была равная игра, а под конец Локо стал подавить, но сам на живца и попался.
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Боцман59rus
1534084528
Шанс - не получка, не аванс, он выпадает только раз. Вот так вот Палыч.)))
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Eddyson
1534087626
Второй тайм не смотрел, а в первом у Оренбурга было два голевых момента. Так что в "единственный шанс" Оренбурга не верится как-то.
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koli4ka
1534088534
Палыч,в этом году будешь очень-очень бит...от любви до не навести...сам знаешь сколько.
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amazonaws
1534091612
Смолов неплохо сыграл??? Вся команда "НЕПЛОХО" сыграла и как итог - ПОРАЖЕНИЕ! За это "НЕПЛОХО" очков не дают и голы не забивают. Лучше плохо сыграть и победить, чем "неплохо" сыграть и ПРОИГРАТЬ! Игрокам Локомотива не хватило взаимопонимания и реализации. Как готовились, так и проиграли. Очень много брака в передачах. Не хватает точности в последнем пасе. Каждый сам по себе, а команды не видно. Рваная игра на эпизодах без футбольной мысли - куда бежать, как бить и когда ЗАБИВАТЬ. НОЛЬ забитых.
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zigbert
1534096341
Игра была равной. В концовке больше повезло Оренбургу.
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