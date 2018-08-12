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РПЛ. «Локомотив» проиграл «Оренбургу». Чемпион не забивает три матча подряд

12 августа 2018, 15:55
66

«Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче третьего тура РПЛ. Единственный гол на первой компенсированной к игре минуте забил нападающий Андреа Чуканов.

Московская команда не может отличиться с начала чемпионата.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Чуканов, 90+1.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Афонин, Маляров (Мишкич, 59), Сутормин, Козлов (Кулишев, 88).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ан. Миранчук (Фарфан, 73), Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 76).

Предупреждения: Ал. Миранчук, 14; Чорлука, 20; Лысов, 67 – Мишкич, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив
Комментарии (66)
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monser08
1534078708
Еврокубки в этом году будут шикарными.
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ЖОРРО
1534078891
Ура!!Праздник в Южном Урале!!!Браво ребята из Оренбурга!
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Dimka_Foxy
1534079229
Помните слова Геркуса о том, что он вернул команду туда где она должна быть? Так вот теперь я понял что он имел ввиду)
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Cobold
1534079957
А чемпион то липовый...
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Полная Канистра
1534080696
а геркус сказал что мы топ европейская команда и что у него чемпионы мира Европы и сам смолов лучший игрок к нам пришёл а где голы тогда????
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Антибиотик
1534081276
Зато у нас деревянный Федя Смолов теперь есть. А победы они же не к чему, правда?!
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Рубик Докоян
1534081346
Хорошее поздравление своему тренеру "Оренбург" преподнёс в День рождения. "Локо" закупился опытными игроками, но командной игры пока нет. Надеюсь, что через месяц Палыч поставит команду на рельсы, а то самому придётся на них лечь... В еврокубках, полагаю в этом году у нас будет худший результат за многие годы, судя по играм в квалификационных раундах.
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Кинстифа
1534081902
поздравляю Оренбург. мало кто ожидал...
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zigbert
1534082296
Локомотив хотел победить на мастерстве. У новых игроков нет четкого взаимодействия. Возможно со временем придет сыгранность ,но пока у Локомотива нет забитых голов и это еще больше напрягает.
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OfaZavr
1534090258
известно ведь какими команды предстают на следующий сезон после чемпионства и сталкиваются с разнообразными проблемами. с одной сторон результат сенсация а с другой можно сказать и не удивлен даже) ну а Оренбург молодцы, с победой!
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