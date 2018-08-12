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    РПЛ. «Локомотив» проиграл «Оренбургу». Чемпион не забивает три матча подряд

    «Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче третьего тура РПЛ. Единственный гол на первой компенсированной к игре минуте забил нападающий Андреа Чуканов.

    Московская команда не может отличиться с начала чемпионата.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Чуканов, 90+1.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Афонин, Маляров (Мишкич, 59), Сутормин, Козлов (Кулишев, 88).

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ан. Миранчук (Фарфан, 73), Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 76).

    Предупреждения: Ал. Миранчук, 14; Чорлука, 20; Лысов, 67 – Мишкич, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 15:55
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 19:10

      известно ведь какими команды предстают на следующий сезон после чемпионства и сталкиваются с разнообразными проблемами. с одной сторон результат сенсация а с другой можно сказать и не удивлен даже) ну а Оренбург молодцы, с победой!

      8
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 12 августа 2018, 18:40

      а мне кажется,посыпалась народная командушка,кто против...??

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 12 августа 2018, 18:12

      Чемпион, - в этом заезде твой номер 16!

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 августа 2018, 17:35

      Оренбург с победой!

      6
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 12 августа 2018, 17:31

      Напоминает начало сезона спартака, после победного сезона)
      Надеюсь эти быстрей отойдут!

      1
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > VVM1964 12 августа 2018, 19:53

      Возможно степень завышена, ведь спартак тогда шёл на последнем месте после нескольких туров (поправьте если ошибаюсь))

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 12 августа 2018, 17:16

      Боюсь потеряем мы позицию в рейтинге Уефа, все к этому идет(

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 12 августа 2018, 17:15

      Виноват Смолов

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > омск55 12 августа 2018, 17:29

      Один Смолов на поле был?

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 12 августа 2018, 17:14

      Ладно цска строится а эти то .... цирк

      3
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 августа 2018, 17:04

      ничего себе, вроде в это лето самый активный на трансферном рынке именно Локо, что не покупка все звездные имена, от звездного состава в РПЛ мало кто имел толк, а вот команда оказывалась неуправлямой это факт, примеров масса Динамо (москва), Анжи, Зенит прошлогодний, может еще и сыграются а пока паровозик забуксовал

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 августа 2018, 16:58

      Наверное к ЛЧ готовятся...

      3
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