РПЛ. «Локомотив» проиграл «Оренбургу». Чемпион не забивает три матча подряд

«Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче третьего тура РПЛ. Единственный гол на первой компенсированной к игре минуте забил нападающий Андреа Чуканов.

Московская команда не может отличиться с начала чемпионата.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Оренбург – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Чуканов, 90+1.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Афонин, Маляров (Мишкич, 59), Сутормин, Козлов (Кулишев, 88).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Чорлука, Игнатьев, И. Денисов, Ан. Миранчук (Фарфан, 73), Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 76).

Предупреждения: Ал. Миранчук, 14; Чорлука, 20; Лысов, 67 – Мишкич, 78.

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