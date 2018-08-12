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    Карпин: «Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1).

    «После проигранных матчей всегда есть претензии – и к себе, и ко всем.

    По второму тайму сегодня претензий нет, по первому – есть. Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью. Малой кровью выиграть ни у кого не получится.

    В целом нормальная игра была, крутая. Забили бы – говорили, что было все круто. Мы старались, пытались, но не залетело», – отметил Карпин.

    Источник: Sport24

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    12.08.2018 07:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 13 августа 2018, 22:22

      Хреново, что с таким настроем вышли на родное поле за урожаем...
      Не та настройка агрегата и - вышла одна ботва!...
      Тщательнее надо, ребята!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2018, 20:05

      Слишком расслабились после победы на конями....

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 августа 2018, 13:36

      Бывает! Только начало чемпионата. Все впереди и все в своих руках и ногах! Сыграются и будет результат! Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 августа 2018, 13:00

      Валера, может ты с пивком и рыбкой переборщил?

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 12 августа 2018, 12:43

      Ростов пока не та команда, которая может выигрывать "малой кровью".

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 августа 2018, 10:35

      жаль. А шли хорошо

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2018, 09:10

      А тут как бы на одном матсерстве и не выедешь с любым соперником в нашем чемпионате. Одна ошибка и всё. Мяч в ворота не шёл такое бывает и только в одном матче, может в следующем наоброт всё подряд залетать будет.

      1
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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 12 августа 2018, 08:22

      Мне нравится, что Карпин никогда не ищет оправданий! Ну не залетело бывает, в след. раз исправимся! Это всегда в нем нравится, где бы не работал!

      6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 августа 2018, 08:03

      Да...Мягко говоря, Фортуна отвернулась от Ростова в этом матче....Надеюсь, что это было только в том матче....

      6
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