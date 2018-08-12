Карпин: «Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1).

«После проигранных матчей всегда есть претензии – и к себе, и ко всем.

По второму тайму сегодня претензий нет, по первому – есть. Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью. Малой кровью выиграть ни у кого не получится.

В целом нормальная игра была, крутая. Забили бы – говорили, что было все круто. Мы старались, пытались, но не залетело», – отметил Карпин.