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  • Карпин: «Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью»

Карпин: «Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью»

12 августа 2018, 07:40
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 3-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1).

«После проигранных матчей всегда есть претензии – и к себе, и ко всем.

По второму тайму сегодня претензий нет, по первому – есть. Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью. Малой кровью выиграть ни у кого не получится.

В целом нормальная игра была, крутая. Забили бы – говорили, что было все круто. Мы старались, пытались, но не залетело», – отметил Карпин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (9)
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zico2205
1534050238
Да...Мягко говоря, Фортуна отвернулась от Ростова в этом матче....Надеюсь, что это было только в том матче....
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_-G-F-_
1534051332
Мне нравится, что Карпин никогда не ищет оправданий! Ну не залетело бывает, в след. раз исправимся! Это всегда в нем нравится, где бы не работал!
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alexis02lion
1534054220
А тут как бы на одном матсерстве и не выедешь с любым соперником в нашем чемпионате. Одна ошибка и всё. Мяч в ворота не шёл такое бывает и только в одном матче, может в следующем наоброт всё подряд залетать будет.
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Decorhome
1534059325
жаль. А шли хорошо
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sined1951
1534067039
Ростов пока не та команда, которая может выигрывать "малой кровью".
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Сильвербой
1534068018
Валера, может ты с пивком и рыбкой переборщил?
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Serjoga
1534070216
Бывает! Только начало чемпионата. Все впереди и все в своих руках и ногах! Сыграются и будет результат! Удачи!
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a-rakhmatov
1534093504
Слишком расслабились после победы на конями....
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GoLenaStop
1534188171
Хреново, что с таким настроем вышли на родное поле за урожаем... Не та настройка агрегата и - вышла одна ботва!... Тщательнее надо, ребята!
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