Abendzeitung: «Бавария» продаст Боатенга в «ПСЖ» и подпишет Павара

Защитник «Баварии» Джером Боатенг близок к переходу в «ПСЖ». По информации Abendzeitung, переход произойдет в ближайшее время.

Сумма трансфера – около 50 миллионов евро, но парижанам перед этой сделкой нужно продать игроков, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

После продажи Боатенга «Бавария» может подписать у «Штутгарта» защитника Бенжамена Павара. Клубы уже согласовали трансфер за 35 миллионов евро на начало сезона-2019/20, но мюнхенцы могут доплатить около 15 миллионов и подписать игрока в это межсезонье.