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  • Abendzeitung: «Бавария» продаст Боатенга в «ПСЖ» и подпишет Павара

Abendzeitung: «Бавария» продаст Боатенга в «ПСЖ» и подпишет Павара

12 августа 2018, 00:17

Защитник «Баварии» Джером Боатенг близок к переходу в «ПСЖ». По информации Abendzeitung, переход произойдет в ближайшее время.

Сумма трансфера – около 50 миллионов евро, но парижанам перед этой сделкой нужно продать игроков, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

После продажи Боатенга «Бавария» может подписать у «Штутгарта» защитника Бенжамена Павара. Клубы уже согласовали трансфер за 35 миллионов евро на начало сезона-2019/20, но мюнхенцы могут доплатить около 15 миллионов и подписать игрока в это межсезонье.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 ПСЖ Бавария Боатенг Джером Павар Бенжамен
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