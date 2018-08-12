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    Abendzeitung: «Бавария» продаст Боатенга в «ПСЖ» и подпишет Павара

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг близок к переходу в «ПСЖ». По информации Abendzeitung, переход произойдет в ближайшее время.

    Сумма трансфера – около 50 миллионов евро, но парижанам перед этой сделкой нужно продать игроков, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

    После продажи Боатенга «Бавария» может подписать у «Штутгарта» защитника Бенжамена Павара. Клубы уже согласовали трансфер за 35 миллионов евро на начало сезона-2019/20, но мюнхенцы могут доплатить около 15 миллионов и подписать игрока в это межсезонье.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 00:17
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