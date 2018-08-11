Джикия, Рассказов, Ханни и Ташаев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»

«Спартак» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Комбаров, Жиго, Глушаков, Ташаев, Зобнин, Ханни, Промес, Зе Луиш.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Нуньес.
Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Источник: РПЛ