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    Джикия, Рассказов, Ханни и Ташаев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»

    «Спартак» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Комбаров, Жиго, Глушаков, Ташаев, Зобнин, Ханни, Промес, Зе Луиш.

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Нуньес.

    Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    11.08.2018 17:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 11 августа 2018, 20:14

      Ташаев, Зобнин.... два ******* в свинарнике))))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 августа 2018, 19:59

      пора уже выигрывать с таким составом с приличным счётом но опять как всегда будут автобусы бороздить на половине поля соперника надо шины спускать

      3
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 11 августа 2018, 18:57

      Опять Комбаров(((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 18:53

      Неожиданный для меня состав. Посмотрим какие замены будут по ходу матча, и что скажет Каррера на пресс-конференции по персоналиям на эту игру.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 11 августа 2018, 18:51

      Вперёд Спартак!!! Парни, ждём только победы! Но только не таким способом, как только-что помогли ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 11 августа 2018, 18:48

      Первый матч с декабря для Джикии

      4
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 11 августа 2018, 18:39

      тот состав который мы ждали.. Вперед Спартак!!

      9
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 августа 2018, 18:37

      Ну, с Богом,ребята!!! Удачи!!!!

      11
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 11 августа 2018, 18:32

      Не упускаю возможность укусить спартак цска зенит. Но если Каррера и дальше продолжит ставить русский молодняк то я закрою рот в отношении спартака. И не даже не буду вспоминать как он позорится в еврокубках каждый год.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > mopecekca 11 августа 2018, 18:38

      Закрой пасть. Дичь вшивая

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 18:31

      Состав изменен почти на половину. Удачи Спартаку.

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