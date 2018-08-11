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  • Джикия, Рассказов, Ханни и Ташаев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»

Джикия, Рассказов, Ханни и Ташаев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»

11 августа 2018, 17:54
25

«Спартак» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Комбаров, Жиго, Глушаков, Ташаев, Зобнин, Ханни, Промес, Зе Луиш.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Нуньес.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи
Комментарии (25)
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orech
1533999868
Удачи, Спартак!
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OfaZavr
1533999898
ух ты даже Ханни в старте, удивил. а так вообщем за исключением Рассказова все вполне ожидаемо. да и Максименко значит еще шансы дает. ну а возвращении Джикии невероятно рад.
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Боцман59rus
1534000666
Слава богам, озарило таки тарасовку.))))
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VVM1964
1534000706
Ну наконец то - Ханни , Джикия !!!
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Мары
1534000836
Ого-го. Похоже составами Каррера теперь мозг всем тренерам сломает. А вообще состав многообещающий. А это уже интересно.
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nik55
1534001196
Комбаров-- лишний
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a_who
1534001197
Ханни и Джикия неплохо ! Где Ещенко ?
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zigbert
1534001487
Состав изменен почти на половину. Удачи Спартаку.
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батог
1534001821
Ну, с Богом,ребята!!! Удачи!!!!
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Кинстифа
1534001976
тот состав который мы ждали.. Вперед Спартак!!
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