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    Геркус: «В «Локомотиве» я уже два года. Клуб за это время вернулся туда, где должен быть. И все только начинается»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отметил в социальной сети, что работает в клубе уже два года. Функционер упомянул о достигнутых успехах.

    «Ровно два года назад я начал работать в «Локомотиве». Но работой это назвать сложно. Это жизнь. Мы здесь живем. В клубе и для клуба. И хотим, чтобы наш клуб беспрерывно развивался, рос и становился лучше. Хотим, чтобы этот рост был необратимым, как природный процесс взросления человека.

    Я сегодня не хочу подводить даже какой-то промежуточный итог двухлетней работы. Зачем, если впереди нас ждет не менее эмоциональный период? Мы выиграли Кубок, мы стали чемпионами, мы с вами вернули клуб в ту самую, заветную, Лигу чемпионов. Это у нас уже все есть. И это не отнять – посвященные этим победам плашки на паровозе перед Южной трибуной останутся навсегда!

    Сегодня «Локомотив» вернулся туда, где и должен быть. Мы первые среди сильных. А в сентябре начнем сражение с еще более сильными. Именно там нам место – нам так интереснее и амбициознее. Там ждут новые препятствия, преодоления и победы.

    Все только начинается, друзья! «Локомотив» – чемпион!» – написал Геркус.

    Москвичи осенью сыграют в Лиге чемпионов.

    Источник: Instagram

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    10.08.2018 20:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 13:58

      Результаты Локомотива в последнее время говорят о правильном курсе команды.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:17

      громкие речи толкать мастер однако)

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 10 августа 2018, 21:38

      Охренеть! Семин без напов выкручивается и поднимает Локомотив, а этот умник распиаривает себя по полной! Самой лучшей связкой была Филатов-Семин, а с Геркусом у Палыча одни противостояния.

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Антибиотик 10 августа 2018, 21:43

      Подумай, кто готовил трансферы и в итоге привез лучшего бомбардира команды Фарфана, автора золотого мяча Эдера... Кто договаривался с агентами и занимался прочей рутиной, которая в итоге принесла результат? Геркус.

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > vladik12 10 августа 2018, 22:29

      Кто занимался работой которая принесла результат? Палычь! Геркус только снаряды подносил! Не факт что Фарфан вообще бы заиграл при другом тренере! Посмотри на Ману, который расцвел при Палыче! А ведь его уже почти списали...на молодежь которая получает игровую практику! Не правильно говорить что один Геркус тут принес результат...

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Joker Loko 10 августа 2018, 22:30

      Фарфан не заиграл бы ни при каком тренере, не привези его Геркус.

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > vladik12 10 августа 2018, 22:43

      сам себе противоречишь))) Мало просто привезти игрока с Эмиратов в 31 год, глупо отрицать заслугу тренера...

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Joker Loko 10 августа 2018, 23:48

      Там бесполезно что-либо объяснять.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Антибиотик 11 августа 2018, 16:46

      об этом можно подискутировать. Все делают общее дело. Стоит вспомнить, что Геркус пригласил Палыча в кЛуб почти сразу же... А разногласия - это рабочие моменты. В споре, как известно, истина рождается.

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      Рейтинг: +548

      avera 10 августа 2018, 21:09

      Это просто Палычу дали спокойно работать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 20:45

      Всё что могут наумовы, смородские, геркусы это делать хвалебные заявления в свой адрес, пиариться в СМИ и соцсетях, а работает с командой и тренирует её Сёмин.

      4
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 10 августа 2018, 20:24

      Даже не будучи фаном "Локо", немного жалеешь о времени, потраченном под Смородскую. Сколько? 5 лет?..

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > vladik12 10 августа 2018, 21:40

      Шесть.

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