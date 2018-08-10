Геркус: «В «Локомотиве» я уже два года. Клуб за это время вернулся туда, где должен быть. И все только начинается»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отметил в социальной сети, что работает в клубе уже два года. Функционер упомянул о достигнутых успехах.

«Ровно два года назад я начал работать в «Локомотиве». Но работой это назвать сложно. Это жизнь. Мы здесь живем. В клубе и для клуба. И хотим, чтобы наш клуб беспрерывно развивался, рос и становился лучше. Хотим, чтобы этот рост был необратимым, как природный процесс взросления человека.

Я сегодня не хочу подводить даже какой-то промежуточный итог двухлетней работы. Зачем, если впереди нас ждет не менее эмоциональный период? Мы выиграли Кубок, мы стали чемпионами, мы с вами вернули клуб в ту самую, заветную, Лигу чемпионов. Это у нас уже все есть. И это не отнять – посвященные этим победам плашки на паровозе перед Южной трибуной останутся навсегда!

Сегодня «Локомотив» вернулся туда, где и должен быть. Мы первые среди сильных. А в сентябре начнем сражение с еще более сильными. Именно там нам место – нам так интереснее и амбициознее. Там ждут новые препятствия, преодоления и победы.

Все только начинается, друзья! «Локомотив» – чемпион!» – написал Геркус.

Москвичи осенью сыграют в Лиге чемпионов.