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    Стураро перешел из «Ювентуса» в «Спортинг» по совету Роналду

    Карло Вольпи, агент полузащитника Стефано Стураро, сообщил о решении своего клиента перейти в «Спортинг».

    «Стефано полетит в Лиссабон. Это будет сделка на правах аренды. Мы действительно вели переговоры с «Уотфордом», с другими английскими клубами и командами из Италии. Приятно было видеть их интерес.

    После четырех неполных лет в «Ювентусе» было важно найти для него место, где он смог бы играть. Это могла быть Англия, Испания или Португалия. Стефано выбрал «Спортинг». Слова Роналду о клубе определенно сыграли решающую роль», – сказал Вольпи.

    Напомним, 33-летний Роналду пополнил состав чемпионов Италии в июле, перейдя из «Реала» за 117 миллионов евро. Португалец является воспитанником «Спортинга».

    Источник: Football Italia

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    10.08.2018 16:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 10 августа 2018, 20:20

      явно слабоват для основы команды.аренда-оптимальное решение.

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