Стураро перешел из «Ювентуса» в «Спортинг» по совету Роналду

Карло Вольпи, агент полузащитника Стефано Стураро, сообщил о решении своего клиента перейти в «Спортинг».

«Стефано полетит в Лиссабон. Это будет сделка на правах аренды. Мы действительно вели переговоры с «Уотфордом», с другими английскими клубами и командами из Италии. Приятно было видеть их интерес.

После четырех неполных лет в «Ювентусе» было важно найти для него место, где он смог бы играть. Это могла быть Англия, Испания или Португалия. Стефано выбрал «Спортинг». Слова Роналду о клубе определенно сыграли решающую роль», – сказал Вольпи.

Напомним, 33-летний Роналду пополнил состав чемпионов Италии в июле, перейдя из «Реала» за 117 миллионов евро. Португалец является воспитанником «Спортинга».