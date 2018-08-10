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    Капитан «Ахмата» Уциев: «Анжи» должен жить»

    Защитник «Ахмата» Ризван Уциев присоединился к акции #АнжиЖиви.

    «Я присоединяюсь к акции «Анжи», живи». Хочу выразить поддержку болельщикам и своим коллегам-футболистам. Я не могу понять и принять, что народная команда, в которой играли легенды дагестанского и мирового футбола, может прекратить свое существование.

    В Дагестане очень любят футбол. Болельщики наших команд дружат и поддерживают друг друга. Призываю всех сделать все возможное, чтобы сохранить народную команду «Анжи». «Анжи» должен жить», – сказал футболист в видеоролике, опубликованном в твиттере махачкалинского клуба.

    Напомним, «Анжи» столкнулся с финансовыми проблемами после ареста налоговой службой единственного счета клуба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    10.08.2018 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 13:28

      Кому должен Ризван?...

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