Президент «Ростова»: «Хотим, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость матчей составила 30 тысяч зрителей»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о работе, которую клуб ведет по привлечению болельщиков на трибуны домашнего стадиона.

– Ваши домашние матчи назначаются на довольно позднее время — игры начинаются в 21:30. Как вы относитесь к подобной практике?

– Поздние матчи действительно создают определенные неудобства для болельщиков. Нам бы хотелось, чтобы домашние игры начинались в 19 часов, но график уже утвержден, и от нас ничего уже не зависит. Тем не менее клуб постарается создать максимально комфортные условия на «Ростов Арене». Но нужно понимать, что стадион на данный момент нам не принадлежит и мы в определенных вопросах ограничены в своих действиях.

– Какую посещаемость ваших домашних матчей вы считаете оптимальной?

– Нам бы хотелось, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость домашних матчей составила 30 тысяч зрителей. Понятно, что на играх с лидерами лиги посещаемость будет больше, но в целом это наиболее комфортная цифра. Мы благодарим наших болельщиков за поддержку команды на домашних матчах.

– Что «Ростов» планирует делать для привлечения болельщиков на трибуны?

– Прежде всего нужно создать комфортные условия. Тут есть над чем работать. Понятно, что главное — спортивные результаты. Тем не менее нужно всегда думать о людях. Нужно создать такую атмосферу, чтобы поход на стадион стал праздником, чтобы люди приходили семьями, чтобы обязательно ходили дети. Это — наше будущее. Нужно с детства работать с нашими маленькими болельщиками. Задача клуба — создавать праздник на каждой домашней игре.