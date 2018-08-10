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    Президент «Ростова»: «Хотим, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость матчей составила 30 тысяч зрителей»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о работе, которую клуб ведет по привлечению болельщиков на трибуны домашнего стадиона.

    – Ваши домашние матчи назначаются на довольно позднее время — игры начинаются в 21:30. Как вы относитесь к подобной практике?

    – Поздние матчи действительно создают определенные неудобства для болельщиков. Нам бы хотелось, чтобы домашние игры начинались в 19 часов, но график уже утвержден, и от нас ничего уже не зависит. Тем не менее клуб постарается создать максимально комфортные условия на «Ростов Арене». Но нужно понимать, что стадион на данный момент нам не принадлежит и мы в определенных вопросах ограничены в своих действиях.

    – Какую посещаемость ваших домашних матчей вы считаете оптимальной?

    – Нам бы хотелось, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость домашних матчей составила 30 тысяч зрителей. Понятно, что на играх с лидерами лиги посещаемость будет больше, но в целом это наиболее комфортная цифра. Мы благодарим наших болельщиков за поддержку команды на домашних матчах.

    – Что «Ростов» планирует делать для привлечения болельщиков на трибуны?

    – Прежде всего нужно создать комфортные условия. Тут есть над чем работать. Понятно, что главное — спортивные результаты. Тем не менее нужно всегда думать о людях. Нужно создать такую атмосферу, чтобы поход на стадион стал праздником, чтобы люди приходили семьями, чтобы обязательно ходили дети. Это — наше будущее. Нужно с детства работать с нашими маленькими болельщиками. Задача клуба — создавать праздник на каждой домашней игре.

    Источник: Известия

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    10.08.2018 08:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 10:48

      Все будет зависеть от ваших результатов.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 августа 2018, 12:10

      Так почему тогда с "Ахматом" максимальная посадка 28-тысяч была?
      Почему на "Крылья" на второй ярус Севера билеты не продаете?
      Нет бы пользоваться, то что сейчас в Ростове ажиотаж на матчи, а не наоборот отгонять болельщиков.
      На крылья без 15 билетов 28 тысяч продали, а сколько бы пришло если бы была полная посадка ?

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 10 августа 2018, 10:55

      Тридцать тысяч, это тоже не предел. Развивайте стадион, подходы, условия. И главное - результаты клуба, чтоб радовали. Тогда Всегда забит стадион будет. Даже с клубами-аутсайдерами.
      (очень жаль, что при Бердыеве, такого стадиона у нас не было((()

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 августа 2018, 10:28

      Нужно добиваться , чтобы игры начинались не позднее 19.00, а так многие не пойдут на стадион тем более семьями, если домой попадаешь в 2 часа ночи, учитывая дорогу.Лично я не могу посмотреть игру на стадионе из-за позднего начала, а жаль и таких много.

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > vgarakh 10 августа 2018, 10:53

      По большей части это из за жары, такое время начала.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > geroin161 10 августа 2018, 19:01

      Так они же не знали погоду,когда составляли))))

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