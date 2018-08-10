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  • Президент «Ростова»: «Хотим, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость матчей составила 30 тысяч зрителей»

Президент «Ростова»: «Хотим, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость матчей составила 30 тысяч зрителей»

10 августа 2018, 08:44
6

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о работе, которую клуб ведет по привлечению болельщиков на трибуны домашнего стадиона.

– Ваши домашние матчи назначаются на довольно позднее время — игры начинаются в 21:30. Как вы относитесь к подобной практике?

– Поздние матчи действительно создают определенные неудобства для болельщиков. Нам бы хотелось, чтобы домашние игры начинались в 19 часов, но график уже утвержден, и от нас ничего уже не зависит. Тем не менее клуб постарается создать максимально комфортные условия на «Ростов Арене». Но нужно понимать, что стадион на данный момент нам не принадлежит и мы в определенных вопросах ограничены в своих действиях.

– Какую посещаемость ваших домашних матчей вы считаете оптимальной?

– Нам бы хотелось, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость домашних матчей составила 30 тысяч зрителей. Понятно, что на играх с лидерами лиги посещаемость будет больше, но в целом это наиболее комфортная цифра. Мы благодарим наших болельщиков за поддержку команды на домашних матчах.

– Что «Ростов» планирует делать для привлечения болельщиков на трибуны?

– Прежде всего нужно создать комфортные условия. Тут есть над чем работать. Понятно, что главное — спортивные результаты. Тем не менее нужно всегда думать о людях. Нужно создать такую атмосферу, чтобы поход на стадион стал праздником, чтобы люди приходили семьями, чтобы обязательно ходили дети. Это — наше будущее. Нужно с детства работать с нашими маленькими болельщиками. Задача клуба — создавать праздник на каждой домашней игре.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (6)
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vgarakh
1533886105
Нужно добиваться , чтобы игры начинались не позднее 19.00, а так многие не пойдут на стадион тем более семьями, если домой попадаешь в 2 часа ночи, учитывая дорогу.Лично я не могу посмотреть игру на стадионе из-за позднего начала, а жаль и таких много.
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geroin161
1533887758
Тридцать тысяч, это тоже не предел. Развивайте стадион, подходы, условия. И главное - результаты клуба, чтоб радовали. Тогда Всегда забит стадион будет. Даже с клубами-аутсайдерами. (очень жаль, что при Бердыеве, такого стадиона у нас не было((()
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FanatSerj
1533892233
Так почему тогда с "Ахматом" максимальная посадка 28-тысяч была? Почему на "Крылья" на второй ярус Севера билеты не продаете? Нет бы пользоваться, то что сейчас в Ростове ажиотаж на матчи, а не наоборот отгонять болельщиков. На крылья без 15 билетов 28 тысяч продали, а сколько бы пришло если бы была полная посадка ?
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zigbert
1533973690
Все будет зависеть от ваших результатов.
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