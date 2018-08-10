Мина: «Эвертон» хотел заполучить меня любой ценой, поэтому я здесь»

Новичок «Эвертона» защитник Йерри Мина ждет своего первого появления на поле в составе ливерпульского клуба.

«Эвертон» хотел заполучить меня любой ценой. По этой причине я оказался здесь.

Я следил за Премьер-лигой в течение длительного времени. С нетерпением жду выступления в лучшей лиге мира.

У меня был разговор с главным тренером команды, мне понравилась его решимость добиться успеха. Хочу приложить максимум усилий, чтобы помочь команде в достижении целей», – заявил Мина.

Сумма трансфера составила 30,25 миллиона евро плюс еще 1,5 миллиона в качестве бонусов. «Барселона» оставила за собой право обратного выкупа 23-летнего футболиста. Мина перешел в каталонский клуб из «Палмейраса» в январе 2018 года за 11,8 миллиона евро.