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    Мина: «Эвертон» хотел заполучить меня любой ценой, поэтому я здесь»

    Новичок «Эвертона» защитник Йерри Мина ждет своего первого появления на поле в составе ливерпульского клуба.

    «Эвертон» хотел заполучить меня любой ценой. По этой причине я оказался здесь.

    Я следил за Премьер-лигой в течение длительного времени. С нетерпением жду выступления в лучшей лиге мира.

    У меня был разговор с главным тренером команды, мне понравилась его решимость добиться успеха. Хочу приложить максимум усилий, чтобы помочь команде в достижении целей», – заявил Мина.

    Сумма трансфера составила 30,25 миллиона евро плюс еще 1,5 миллиона в качестве бонусов. «Барселона» оставила за собой право обратного выкупа 23-летнего футболиста. Мина перешел в каталонский клуб из «Палмейраса» в январе 2018 года за 11,8 миллиона евро.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    10.08.2018 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 08:27

      На дежурные дифирамбы все новички клубов не скупятся, а вот на деле игрой доказать получается не у всех...

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