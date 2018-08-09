Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Ради паритета можно в Москве набуцкать пару греческих журналистов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападении греческих фанатов на российских журналистов перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    «Я говорил, что там люди безумные, греки по части футбола безумные. Тут можно обойтись без библейского закона – подставить правую щеку, а тут, в Москве, набуцкать пару греческих журналистов исключительно ради паритета. Нам не легче, что их накажут», – сказал Червиченко.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2018 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 августа 2018, 07:44

      Червь натуральный бандюган.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:25

      ага чтобы к нам опять прицепились со своими санкциями? не уж спасибо. мы ответим им на поле.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 9 августа 2018, 11:11

      Очень дипломатичный, интеллигентный и деловой подход! Да уж, мистер Червяк, такую херню могли сморозить только вы, ну и, пожалуй, ещё Жирик.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa 9 августа 2018, 11:09

      Все правильно: если тебя цапнула собака, нужно скорее становиться на четвереньки и искусать ее... Как минимум для паритета...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:44

      В этом прослеживается почерк Червиченко.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 августа 2018, 10:41

      Эх ...тебя надо было "буцкать"...когда маленький был...Может быть таким дураком и не был бы...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 9 августа 2018, 10:38

      Уподобиться быдлу не значит наказать быдло...а "вломить" невиновным это прям вообще верх правосудия!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 9 августа 2018, 09:45

      Ну наконец-то, можно эту гниду привлечь за подстрекательство. Может меньше ...здеть будет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 9 августа 2018, 09:19

      сказал главный буцкольщик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 9 августа 2018, 09:18

      Око за око. Прямо таки провоцирует

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11