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  • Червиченко: «Ради паритета можно в Москве набуцкать пару греческих журналистов»

Червиченко: «Ради паритета можно в Москве набуцкать пару греческих журналистов»

9 августа 2018, 08:31
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападении греческих фанатов на российских журналистов перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

«Я говорил, что там люди безумные, греки по части футбола безумные. Тут можно обойтись без библейского закона – подставить правую щеку, а тут, в Москве, набуцкать пару греческих журналистов исключительно ради паритета. Нам не легче, что их накажут», – сказал Червиченко.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Спартак ПАОК Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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Рубик Докоян
1533793148
Набуцкать надо "ПАОК" на футбольном поле и по ходу их фанам за пределами стадиона.
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сапёр75
1533793331
Наши не такие , хлебом и солью встретят ))
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vladimir-7
1533794307
А. Червиченко, зачем нужно призывать болельщиков Спартака к насилию? Вот приходи 14 августа к стадиону и набуцкай журналистов.
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ВикторВВ
1533794399
Идиот! Зачем вообще цетировать высказывания этого человека!!!
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ROSTOV SUPER
1533794752
УЕФА надо болельщикам ПАОК а запретить посещать ответный матч в Москве !
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Yev
1533797148
Ну наконец-то, можно эту гниду привлечь за подстрекательство. Может меньше ...здеть будет.
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Чикомас
1533800516
Эх ...тебя надо было "буцкать"...когда маленький был...Может быть таким дураком и не был бы...
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zigbert
1533800675
В этом прослеживается почерк Червиченко.
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Caniggia
1533802310
Очень дипломатичный, интеллигентный и деловой подход! Да уж, мистер Червяк, такую херню могли сморозить только вы, ну и, пожалуй, ещё Жирик.
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OfaZavr
1533803158
ага чтобы к нам опять прицепились со своими санкциями? не уж спасибо. мы ответим им на поле.
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