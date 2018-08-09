Червиченко: «Ради паритета можно в Москве набуцкать пару греческих журналистов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападении греческих фанатов на российских журналистов перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

«Я говорил, что там люди безумные, греки по части футбола безумные. Тут можно обойтись без библейского закона – подставить правую щеку, а тут, в Москве, набуцкать пару греческих журналистов исключительно ради паритета. Нам не легче, что их накажут», – сказал Червиченко.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.