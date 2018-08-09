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  • Каррера: «Тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру»

Каррера: «Тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру»

9 августа 2018, 00:02
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) прокомментировал эпизод с незабитым пенальти Квинси Промесом.

«Безусловно, тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру, но нам нужно пересмотреть момент. Я думаю, что болельщики выполнили свой долг, они поддерживали команду, даже когда соперник проигрывал 0:2», – сказал Каррера.

Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

Источник: Sport24
Лига чемпионов ПАОК Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Д Альбертини
1533774055
Сколько еще нужно игр с играть мистер, чтоб ты понял что промес, адриано, комбаров, боккети - не играют нормально! И не будут уже больше играть... Опять какая то галимотья началась со стартовым составом
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oyabun
1533793831
Оправдание нашлось! Ура! Теперь то понятна причина поражения. Только вот в глазки светили уже во втором тайме, после пропущенных 3-х мячей. Да и видно было что это не мешало Промесу пробить. А о каких болельщиках "поддерживающих команду" говорит Мистер? Он не в курсе что на этой игре на стадионе наших не было?
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OfaZavr
1533797937
Массимо не нужно дешевых оправданий итак тошно. все произошло из-за командной расхлябанности, Промес провел средненькую игру а пенальти пробил очень плохо.
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Полная Канистра
1533824160
пора Массимо пора за ремень браться хватит наверное быть добрым папой
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