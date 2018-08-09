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    Каррера: «Тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) прокомментировал эпизод с незабитым пенальти Квинси Промесом.

    «Безусловно, тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру, но нам нужно пересмотреть момент. Я думаю, что болельщики выполнили свой долг, они поддерживали команду, даже когда соперник проигрывал 0:2», – сказал Каррера.

    Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 00:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 17:16

      пора Массимо пора за ремень браться хватит наверное быть добрым папой

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 09:58

      Массимо не нужно дешевых оправданий итак тошно. все произошло из-за командной расхлябанности, Промес провел средненькую игру а пенальти пробил очень плохо.

      5
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      Рейтинг: +33450

      oyabun 9 августа 2018, 08:50

      Оправдание нашлось! Ура! Теперь то понятна причина поражения. Только вот в глазки светили уже во втором тайме, после пропущенных 3-х мячей. Да и видно было что это не мешало Промесу пробить. А о каких болельщиках "поддерживающих команду" говорит Мистер? Он не в курсе что на этой игре на стадионе наших не было?

      5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 августа 2018, 03:20

      Сколько еще нужно игр с играть мистер, чтоб ты понял что промес, адриано, комбаров, боккети - не играют нормально! И не будут уже больше играть... Опять какая то галимотья началась со стартовым составом

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Д Альбертини 9 августа 2018, 07:17

      ...согласен,и не будут они отдавать все силы за Спартак.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > FaTeK1945ru 9 августа 2018, 08:37

      Продовать их надо. Хотя про Адриано сложно сказать. При первом года он классно пропустил при втором сбросил и пенальти заработал.

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