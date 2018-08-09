Каррера: «Тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) прокомментировал эпизод с незабитым пенальти Квинси Промесом.

«Безусловно, тот факт, что Промесу светили в глаза, мог повлиять на его игру, но нам нужно пересмотреть момент. Я думаю, что болельщики выполнили свой долг, они поддерживали команду, даже когда соперник проигрывал 0:2», – сказал Каррера.

Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря