Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) прокомментировал эпизод с незабитым пенальти.

«Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок.

Иногда мы забиваем, иногда промахиваемся, но пока не конец. Нам, конечно, не хватало наших фанатов», – сказал Промес.

На 71-й минуте Промес не реализовал пенальти. Перед ударом ему в глаза светили лазерными указками.

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