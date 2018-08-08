Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

греки не показали выдающейся игры - средняя команда...поэтому фаны и употребляют указки и прочие грязные приёмчики для победы...в Москве их необходимо размазать...
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) прокомментировал эпизод с незабитым пенальти.
«Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок.
Иногда мы забиваем, иногда промахиваемся, но пока не конец. Нам, конечно, не хватало наших фанатов», – сказал Промес.
На 71-й минуте Промес не реализовал пенальти. Перед ударом ему в глаза светили лазерными указками.
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