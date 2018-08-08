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    Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) прокомментировал эпизод с незабитым пенальти.

    «Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок.

    Иногда мы забиваем, иногда промахиваемся, но пока не конец. Нам, конечно, не хватало наших фанатов», – сказал Промес.

    На 71-й минуте Промес не реализовал пенальти. Перед ударом ему в глаза светили лазерными указками.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2018 23:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN 9 августа 2018, 20:43

      греки не показали выдающейся игры - средняя команда...поэтому фаны и употребляют указки и прочие грязные приёмчики для победы...в Москве их необходимо размазать...

      1
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 9 августа 2018, 20:31

      Если действительно светили-то надо подавать протест. Как наших болел не пускать у них быстро получается

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:44

      если видит что не может сконцентрироваться и возможно пробить не получиться нормально так откажись, это ведь на результате отражается, зачем подводить команду.

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 09:31

      Раньше пенальти бил Комбаров и довольно неплохо. Промес не пенальтист.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 августа 2018, 06:10

      Распи...во это

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 августа 2018, 05:15

      Надо было дать пробить Максименко

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > ДСА 10 августа 2018, 19:11

      надо было смолова вызывать экстренно

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 августа 2018, 03:14

      Когда в команде нет штатного пенальтиста, всегда такая ерунда. Просто подвел

      4
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      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN > Д Альбертини 9 августа 2018, 20:43

      а почему Фернандо не дают бить?

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > SPACE TRUCKIN 10 августа 2018, 05:38

      Фернандо штрафные бьет. Я помню комбаров бил пенальти. Тот же зе луиш пусть бьет. А у них щас в команде, Кто первый схватил мяч, тот и бьет.. видать так))

      0
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      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN > Д Альбертини 10 августа 2018, 10:22

      думаю,хорошо поставленный удар только у Фернандо - тут Каррере не мешало бы внести коррективы...

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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 9 августа 2018, 03:02

      всё это конеш так, всё эт конеш верно.... вот только пенальти бить промеска так и не научился за хренову тучу лет( мог бы и промолчать.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 августа 2018, 01:47

      да как в чемпе арабских-дикарей блымали в лупалки негру.(посмотрите арабские чемпионаты-североАфриканские,там такое обычное дело)УЕФА должно на эту херню реагировать!На Спартак мне насрать я за наших переживаю.

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 августа 2018, 01:30

      Надо было забивать

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