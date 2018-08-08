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  • Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

Промес – о незабитом пенальти: «Было сложно сконцентрироваться. Видел много зеленого лазера перед глазами»

8 августа 2018, 23:30
19

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) прокомментировал эпизод с незабитым пенальти.

«Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок.

Иногда мы забиваем, иногда промахиваемся, но пока не конец. Нам, конечно, не хватало наших фанатов», – сказал Промес.

На 71-й минуте Промес не реализовал пенальти. Перед ударом ему в глаза светили лазерными указками.

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ПАОК Спартак Промес Квинси
Комментарии (19)
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Derzkiy1
1533760494
И посрал наверно утром плохо ....
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вместе с ЦСКА
1533760724
надо тренироваться бить с закрытыми глазами..... хотя у нас ( вроде смолова) и с открытыми не могут
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VeniaminS
1533767437
Надо было забивать
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Дон_Шип
1533772979
всё это конеш так, всё эт конеш верно.... вот только пенальти бить промеска так и не научился за хренову тучу лет( мог бы и промолчать.
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Д Альбертини
1533773694
Когда в команде нет штатного пенальтиста, всегда такая ерунда. Просто подвел
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пряник929
1533784254
Распи...во это
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zigbert
1533796283
Раньше пенальти бил Комбаров и довольно неплохо. Промес не пенальтист.
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OfaZavr
1533800663
если видит что не может сконцентрироваться и возможно пробить не получиться нормально так откажись, это ведь на результате отражается, зачем подводить команду.
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Alex Flash
1533835871
Если действительно светили-то надо подавать протест. Как наших болел не пускать у них быстро получается
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SPACE TRUCKIN
1533836584
греки не показали выдающейся игры - средняя команда...поэтому фаны и употребляют указки и прочие грязные приёмчики для победы...в Москве их необходимо размазать...
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