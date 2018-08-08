«Астон Вилла» не отпустила Грилиша в «Тоттенхэм» за 25 миллионов

Трансфер полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша в «Тоттенхэм» сорвался, сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

Согласно источнику, бирмингемцев не устроило предложение «шпор» в размере 25 миллионов фунтов. 22-летний воспитанник «Виллы» был уверен, что клуб продаст его за указанную сумму, из-за остался недоволен решением.

В стартовом матче Чемпионшипа-2018/19 Грилиш отдал результативную передачу. В минувшем сезоне на его счету восемь голевых пасов и три мяча в 34 играх всех соревнований.