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    Лопетеги: «У Бэйла будет отличный сезон»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги отказался сравнивать нападающего команды Гарета Бэйла с Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус» этим летом.

    «Бэйл – отличный игрок, ему ничего не нужно доказывать. Но мне не нравится сравнивать его с Криштиану Роналду, я оставляю это для вас.

    Я вижу футбол иначе, он даст лучшее для «Реала», а «Реал» – для него. Это команда, которая должна его подтолкнуть вверх. Гарет отлично играет, и я убежден, что у него будет отличный сезон», – заявил Лопетеги.

    В матче Международного кубка чемпионов «Реал» обыграл «Рому» – 2:1. Валлиец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

    Источник: Tribalfootball

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    08.08.2018 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 августа 2018, 09:59

      Конечно, главная звезда уехала, теперь его время настало. Всё зависит от него.

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