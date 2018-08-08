Лопетеги: «У Бэйла будет отличный сезон»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги отказался сравнивать нападающего команды Гарета Бэйла с Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус» этим летом.

«Бэйл – отличный игрок, ему ничего не нужно доказывать. Но мне не нравится сравнивать его с Криштиану Роналду, я оставляю это для вас.

Я вижу футбол иначе, он даст лучшее для «Реала», а «Реал» – для него. Это команда, которая должна его подтолкнуть вверх. Гарет отлично играет, и я убежден, что у него будет отличный сезон», – заявил Лопетеги.

В матче Международного кубка чемпионов «Реал» обыграл «Рому» – 2:1. Валлиец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.