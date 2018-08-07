Ивелин Попов: «Спартак» – первый по уровню состава в РПЛ. У нас по два-три хороших игрока на каждую позицию»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов назвал московский клуб сильнейшим по составу в РПЛ и рассказал, кого считает конкурентом красно-белых в борьбе за золотые медали чемпионата России.

– Как вы думаете, какое место занимает «Спартак» в чемпионате России по уровню состава?

– Первое. У нас на каждой позиции по два хороших игрока, на некоторых даже по три. Это огромный плюс.

– Какие задачи поставили руководители клуба перед командой?

– Это «Спартак», каждый сезон мы ставим самые высокие цели. Не надо каждый год говорить то, что известно каждому футболисту.

– С кем «Спартак» будет бороться за золото?

– «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА. Нельзя исключать и «Рубин», команда хорошо укомплектована, грамотно играет тактически. «Ростов» может потрепать нервы фаворитам, команда набрала шесть очков, виден тренерский почерк в игре.

– Но ЦСКА лишился практически всех лидеров: завершили карьеру Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, ушли Вернблум, Бибрас Натхо, Александр Головин.

– И даже при таких потерях они выиграли Суперкубок России. Я работал с Виктором Ганчаренко в «Кубани», знаю его подход к футболистам и манеру работы. Думаю, он знает, что будет делать с ЦСКА.

– «Зенит» в этом сезоне всерьез намерен вернуть себе титул. Смотрели игру конкурента?

– Не видел ни одного матча, но читал в прессе, что самые дорогие команды России – это «Спартак» и «Зенит». И даже в игре с «Оренбургом» вышедшие на замену игроки «Спартака» стоили 80% от команды гостей. Но чемпионат показывает, что просто не будет никому. В РПЛ вышли серьезные команды, каждый решает свои задачи и бьется до последнего.