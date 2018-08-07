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  • Ивелин Попов: «Спартак» – первый по уровню состава в РПЛ. У нас по два-три хороших игрока на каждую позицию»

Ивелин Попов: «Спартак» – первый по уровню состава в РПЛ. У нас по два-три хороших игрока на каждую позицию»

7 августа 2018, 12:11
4

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов назвал московский клуб сильнейшим по составу в РПЛ и рассказал, кого считает конкурентом красно-белых в борьбе за золотые медали чемпионата России.

– Как вы думаете, какое место занимает «Спартак» в чемпионате России по уровню состава?

– Первое. У нас на каждой позиции по два хороших игрока, на некоторых даже по три. Это огромный плюс.

– Какие задачи поставили руководители клуба перед командой?

– Это «Спартак», каждый сезон мы ставим самые высокие цели. Не надо каждый год говорить то, что известно каждому футболисту.

– С кем «Спартак» будет бороться за золото?

– «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА. Нельзя исключать и «Рубин», команда хорошо укомплектована, грамотно играет тактически. «Ростов» может потрепать нервы фаворитам, команда набрала шесть очков, виден тренерский почерк в игре.

– Но ЦСКА лишился практически всех лидеров: завершили карьеру Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, ушли Вернблум, Бибрас Натхо, Александр Головин.

– И даже при таких потерях они выиграли Суперкубок России. Я работал с Виктором Ганчаренко в «Кубани», знаю его подход к футболистам и манеру работы. Думаю, он знает, что будет делать с ЦСКА.

– «Зенит» в этом сезоне всерьез намерен вернуть себе титул. Смотрели игру конкурента?

– Не видел ни одного матча, но читал в прессе, что самые дорогие команды России – это «Спартак» и «Зенит». И даже в игре с «Оренбургом» вышедшие на замену игроки «Спартака» стоили 80% от команды гостей. Но чемпионат показывает, что просто не будет никому. В РПЛ вышли серьезные команды, каждый решает свои задачи и бьется до последнего.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (4)
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Shotlandets86
1533634058
Игроков много, толку мало.
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ArReal
1533634315
Ну посмотрим как Вы с таким состав Паок пройдёте)))и куда вообще попадёте))
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zigbert
1533647405
Состав укомплектован. Теперь нужна достойная игра и забитые мячи.
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OfaZavr
1533657646
все верно сказал но лучше бы пользу в играх почаще приносил чем попусту разглагольствовать. давай Ивелин думаю для тебя это решающий сезон, если не будешь супер полезным то в следующее трансферное окно придется подыскивать новую команду.
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