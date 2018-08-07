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    Ивелин Попов: «Спартак» – первый по уровню состава в РПЛ. У нас по два-три хороших игрока на каждую позицию»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов назвал московский клуб сильнейшим по составу в РПЛ и рассказал, кого считает конкурентом красно-белых в борьбе за золотые медали чемпионата России.

    – Как вы думаете, какое место занимает «Спартак» в чемпионате России по уровню состава?

    – Первое. У нас на каждой позиции по два хороших игрока, на некоторых даже по три. Это огромный плюс.

    – Какие задачи поставили руководители клуба перед командой?

    – Это «Спартак», каждый сезон мы ставим самые высокие цели. Не надо каждый год говорить то, что известно каждому футболисту.

    – С кем «Спартак» будет бороться за золото?

    – «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА. Нельзя исключать и «Рубин», команда хорошо укомплектована, грамотно играет тактически. «Ростов» может потрепать нервы фаворитам, команда набрала шесть очков, виден тренерский почерк в игре.

    – Но ЦСКА лишился практически всех лидеров: завершили карьеру Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, ушли Вернблум, Бибрас Натхо, Александр Головин.

    – И даже при таких потерях они выиграли Суперкубок России. Я работал с Виктором Ганчаренко в «Кубани», знаю его подход к футболистам и манеру работы. Думаю, он знает, что будет делать с ЦСКА.

    – «Зенит» в этом сезоне всерьез намерен вернуть себе титул. Смотрели игру конкурента?

    – Не видел ни одного матча, но читал в прессе, что самые дорогие команды России – это «Спартак» и «Зенит». И даже в игре с «Оренбургом» вышедшие на замену игроки «Спартака» стоили 80% от команды гостей. Но чемпионат показывает, что просто не будет никому. В РПЛ вышли серьезные команды, каждый решает свои задачи и бьется до последнего.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2018 12:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:00

      все верно сказал но лучше бы пользу в играх почаще приносил чем попусту разглагольствовать. давай Ивелин думаю для тебя это решающий сезон, если не будешь супер полезным то в следующее трансферное окно придется подыскивать новую команду.

      3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 16:10

      Состав укомплектован. Теперь нужна достойная игра и забитые мячи.

      3
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 августа 2018, 12:31

      Ну посмотрим как Вы с таким состав Паок пройдёте)))и куда вообще попадёте))

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 августа 2018, 12:27

      Игроков много, толку мало.

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