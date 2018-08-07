Три клуба АПЛ заинтересованы в Уэлбеке

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек входит в трансферные планы трех клубов, представляющий английскую Премьер-лигу.

«Эвертон», «Борнмут» и «Саутгемптон» заинтересованы в форварде сборной Англии. Уэлбек в предстоящем сезоне не будет иметь твердого места в составе лондонцев, о чем ему сообщил новый главный тренер команды Унаи Эмери.

В сезоне-2017/18 27-летний футболист сыграл за «Арсенал» 43 матчах во всех турнирах, забив в них 10 голов и отдав две результативные передачи.