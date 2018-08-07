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    Рондон выбрал в «Ньюкасле» номер Ширера

    Новичок «Ньюкасла» нападающий Саломон Рондон выбрал игровой номер.

    28-летний венесуэлец будет выступать в новой команде под номером 9. Ранее под ним играли Паписс Сиссе, Энди Кэрролл, Обафеми Мартинс и Алан Ширер, который является лучшим бомбардиром в истории клуба.

    «Рад своему переходу в «Ньюкасл»! Не могу дождаться момента, когда сыграю в этой исторической футболке», – написал футболист в твиттере.

    В прошлом сезоне Рондон провел за «Вест Бромвич» 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Всего на счету нападающего 120 матчей за «Вест Бромвич» и 27 голов.

    В России Рондон играл за «Рубин» и «Зенит».

    Источник: Twitter

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    07.08.2018 07:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 11:37

      Губа не дура...

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