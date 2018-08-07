Рондон выбрал в «Ньюкасле» номер Ширера

Новичок «Ньюкасла» нападающий Саломон Рондон выбрал игровой номер.

28-летний венесуэлец будет выступать в новой команде под номером 9. Ранее под ним играли Паписс Сиссе, Энди Кэрролл, Обафеми Мартинс и Алан Ширер, который является лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Рад своему переходу в «Ньюкасл»! Не могу дождаться момента, когда сыграю в этой исторической футболке», – написал футболист в твиттере.

В прошлом сезоне Рондон провел за «Вест Бромвич» 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Всего на счету нападающего 120 матчей за «Вест Бромвич» и 27 голов.

В России Рондон играл за «Рубин» и «Зенит».