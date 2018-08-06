Лаксальт примет решение о переходе в «Зенит» до пятницы

Полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт может перейти в «Зенит».

По информации Tuttonapoli, 25-летний футболист хочет продолжить выступления в Серии А. Его привлекает вариант с переходом в «Наполи». Тем не менее неаполитанцы пока не сделали конкретного предложения генуэзцам, поэтому уругваец взял времени на раздумья до пятницы.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» хочет выручить от продажи хавбека 20 миллионов евро, в то время как «Зенит» предложил 18 миллионов.

В сезоне-2017/18 Лаксальт провел в чемпионате Италии 32 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.