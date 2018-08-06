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    Лаксальт примет решение о переходе в «Зенит» до пятницы

    Полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт может перейти в «Зенит».

    По информации Tuttonapoli, 25-летний футболист хочет продолжить выступления в Серии А. Его привлекает вариант с переходом в «Наполи». Тем не менее неаполитанцы пока не сделали конкретного предложения генуэзцам, поэтому уругваец взял времени на раздумья до пятницы.

    Ранее сообщалось, что «Дженоа» хочет выручить от продажи хавбека 20 миллионов евро, в то время как «Зенит» предложил 18 миллионов.

    В сезоне-2017/18 Лаксальт провел в чемпионате Италии 32 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 15:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 августа 2018, 19:46

      Интересный трансфер будет, если он состоится конечно!

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 6 августа 2018, 16:55

      Задумчивый)))

      0
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      Рейтинг: +3462

      acor94 6 августа 2018, 15:40

      И куда его ставить? Это прямой конкурент Шатову, Ригони, Маку и Жиркову. Избавтесь для начала от одного, тогда уже будем разговаривать о новой покупке.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > acor94 6 августа 2018, 15:52

      По Жиркову пока непонятка ..в ближайшем будущем он играть не будет..по здоровью..

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