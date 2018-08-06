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    Магуайр сегодня вернется к тренировкам в составе «Лестера»

    Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр сегодня должен присоединиться к своей команде после отпуска.

    Футболист сборной Англии получил дополнительное время на отдых после выступления на чемпионате мира-2018. Его игра в России привлекла внимание со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что «МЮ» до закрытия трансферного окна сделает предложение «Лестеру» по трансферу футболиста, которое станет самым крупным для игрока обороны. Сейчас этот рекорд принадлежит защитнику «Ливерпулю» Вирджилу ван Дейку, который перешел из «Саутгемптона» в прошлом сезоне за 75 миллионов фунтов стерлингов.

    В первом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером» в пятницу, 10-го августа.

    Источник: Skysports

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    06.08.2018 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 10:27

      Было бы трансферное окно в АПЛ до первого сентября, а не до 9 августа как сейчас, то трансферных интересных и неожиданных сделок было бы гораздо больше. Но мой взгляд тут клубы ошиблись, приняв такое решение в год проведения ЧМ.

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