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    Аленичев: «Опытные игроки не забили в первых двух матчах. Это беспокоит. Надеюсь, нас прорвет!»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев сожалеет, что его команде пришлось целый тайм играть против «Ахмата» в меньшинстве. На 45-й минуте был удален Шамиль Гасанов.

    «Непросто говорить, когда целый тайм играешь в меньшинстве. У «Ахмата» заслуженная победа. В первой половине матча у нас не клеилась игра. Считаю, что во втором тайме, даже в меньшинстве, играли лучше. Были достаточно острые моменты, у «Ахмата», в свою очередь, тоже, когда они попадали в перекладину.

    Да, они могли выиграть с более крупным счетом, но и мы могли сравнять, поэтому все справедливо. Хочу поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Мы начали сезон с двух поражений. Играли с «Зенитом» дома, с «Ахматом» в Грозном – прекрасно понимали, что нас ждет. Благодарю ребят за тот характер, который они проявили на протяжении именно второго тайма.

    Первый гол команды в РПЛ? Надеюсь, что голы придут. Думаю, действительно присутствует некое волнение в наших действиях. Хотя, с другой стороны, у нас практически все футболисты, которых мы взяли, имеют опыт игры в Премьер-лиге. И не забили в двух матчах. Меня это немного побеспокоило, конечно. Но, надеюсь, что нас должно прорвать!» – считает Аленичев.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Енисей» завершился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.08.2018 06:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 10:58

      Енисей пополнился опытными игроками Амкара. Это должно помочь команде.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:46

      конечно прорвет, всему свое время. дебютанту в ПЛ всегда непросто поначалу. удачи Дмитрию и Енисею!

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 августа 2018, 09:40

      Они не опытные, а возрастные, которым не место в РПЛ... Вообще интересно они статистику Бодула например смотрели прежде чем брали. Набрали мусор из Амкара, вот вам с ним в ФНЛ и место

      2
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      ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 > кузнецов артем 6 августа 2018, 10:16

      Бодула не трогай )))

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Ден71 6 августа 2018, 11:30

      за 4 года 8 голов, почему же его не трогать ? А те кто его подписали еще хуже...

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 6 августа 2018, 09:23

      Это был фол не последней надежды, шли корпус в корпус оба толкались максимум жёлтая и штрафной судья даже с боковым не посоветовался, обидно когда клубы только вышедшие из фнл топят судьи с самого начала сезона.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Muhametshin 6 августа 2018, 09:53

      Шли корпус в корпус, а потом что же случилось, игрок Енисея срубил грозненца, кажется когда Бериша прокинул мяч в штрафную прямо к воротам, что же в этом не фол на красную ? Напомню правила двойного наказания действует если бы игрок Енисея сфолил бы в штрафной площади

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 08:38

      удаления не было судейка ошибся и что то все молчат потому, что это Енисей

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Garrincha58 6 августа 2018, 09:49

      Полузащитник грозненской команды убегал один на один с вратарем – Гасанов сбил его. Еськов, видевший фол, определил, что Беришу лишили явной возможности забить гол, и наказал сфолившего красной карточкой. Теперь скажи мне почему не красная ?

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 6 августа 2018, 08:07

      Енисей по игре пока что самая нулевая команда.

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 6 августа 2018, 07:22

      Должны раскачаться !

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