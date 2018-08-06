Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аленичев: «Опытные игроки не забили в первых двух матчах. Это беспокоит. Надеюсь, нас прорвет!»

Аленичев: «Опытные игроки не забили в первых двух матчах. Это беспокоит. Надеюсь, нас прорвет!»

6 августа 2018, 06:41
11

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев сожалеет, что его команде пришлось целый тайм играть против «Ахмата» в меньшинстве. На 45-й минуте был удален Шамиль Гасанов.

«Непросто говорить, когда целый тайм играешь в меньшинстве. У «Ахмата» заслуженная победа. В первой половине матча у нас не клеилась игра. Считаю, что во втором тайме, даже в меньшинстве, играли лучше. Были достаточно острые моменты, у «Ахмата», в свою очередь, тоже, когда они попадали в перекладину.

Да, они могли выиграть с более крупным счетом, но и мы могли сравнять, поэтому все справедливо. Хочу поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Мы начали сезон с двух поражений. Играли с «Зенитом» дома, с «Ахматом» в Грозном – прекрасно понимали, что нас ждет. Благодарю ребят за тот характер, который они проявили на протяжении именно второго тайма.

Первый гол команды в РПЛ? Надеюсь, что голы придут. Думаю, действительно присутствует некое волнение в наших действиях. Хотя, с другой стороны, у нас практически все футболисты, которых мы взяли, имеют опыт игры в Премьер-лиге. И не забили в двух матчах. Меня это немного побеспокоило, конечно. Но, надеюсь, что нас должно прорвать!» – считает Аленичев.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Енисей» завершился со счетом 1:0.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Енисей Ахмат Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Catastrofa
1533529368
Должны раскачаться !
Ответить
Caniggia
1533532025
Енисей по игре пока что самая нулевая команда.
Ответить
Garrincha58
1533533922
удаления не было судейка ошибся и что то все молчат потому, что это Енисей
Ответить
Muhametshin
1533536598
Это был фол не последней надежды, шли корпус в корпус оба толкались максимум жёлтая и штрафной судья даже с боковым не посоветовался, обидно когда клубы только вышедшие из фнл топят судьи с самого начала сезона.
Ответить
кузнецов артем
1533537654
Они не опытные, а возрастные, которым не место в РПЛ... Вообще интересно они статистику Бодула например смотрели прежде чем брали. Набрали мусор из Амкара, вот вам с ним в ФНЛ и место
Ответить
OfaZavr
1533541562
конечно прорвет, всему свое время. дебютанту в ПЛ всегда непросто поначалу. удачи Дмитрию и Енисею!
Ответить
zigbert
1533628688
Енисей пополнился опытными игроками Амкара. Это должно помочь команде.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Все новости
Все новости
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
22:20
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
6
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+