Аленичев: «Опытные игроки не забили в первых двух матчах. Это беспокоит. Надеюсь, нас прорвет!»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев сожалеет, что его команде пришлось целый тайм играть против «Ахмата» в меньшинстве. На 45-й минуте был удален Шамиль Гасанов.

«Непросто говорить, когда целый тайм играешь в меньшинстве. У «Ахмата» заслуженная победа. В первой половине матча у нас не клеилась игра. Считаю, что во втором тайме, даже в меньшинстве, играли лучше. Были достаточно острые моменты, у «Ахмата», в свою очередь, тоже, когда они попадали в перекладину.

Да, они могли выиграть с более крупным счетом, но и мы могли сравнять, поэтому все справедливо. Хочу поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Мы начали сезон с двух поражений. Играли с «Зенитом» дома, с «Ахматом» в Грозном – прекрасно понимали, что нас ждет. Благодарю ребят за тот характер, который они проявили на протяжении именно второго тайма.

Первый гол команды в РПЛ? Надеюсь, что голы придут. Думаю, действительно присутствует некое волнение в наших действиях. Хотя, с другой стороны, у нас практически все футболисты, которых мы взяли, имеют опыт игры в Премьер-лиге. И не забили в двух матчах. Меня это немного побеспокоило, конечно. Но, надеюсь, что нас должно прорвать!» – считает Аленичев.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Енисей» завершился со счетом 1:0.