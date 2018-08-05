Гончаренко: «Мне понравилось, как действовал ЦСКА в игре с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал исход матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Белорус доволен действиями команды.

«Нам надо улучшать организацию игры. Если начало атаки хромает, то ни развития у нее не будет, ни завершения. У нас новая команда, поэтому мы еще не нащупали нужные для нас связи.

Может, это звучит странно, но то, как мы действовали на протяжении почти всего матча, мне понравилось. Любой команде надо время, чтобы обрести нужный баланс», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА в турнире идет без побед.

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