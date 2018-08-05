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  • Гончаренко: «Мне понравилось, как действовал ЦСКА в игре с «Ростовом»

Гончаренко: «Мне понравилось, как действовал ЦСКА в игре с «Ростовом»

5 августа 2018, 22:13
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал исход матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Белорус доволен действиями команды.

«Нам надо улучшать организацию игры. Если начало атаки хромает, то ни развития у нее не будет, ни завершения. У нас новая команда, поэтому мы еще не нащупали нужные для нас связи.

Может, это звучит странно, но то, как мы действовали на протяжении почти всего матча, мне понравилось. Любой команде надо время, чтобы обрести нужный баланс», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА в турнире идет без побед.

Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Сегодня его гол принес победу

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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Владислав Vlad
1533496912
Ну, если Гончаренко нравится игра, в которой ЦСКА нанёс всего лишь один удар в створ, то мне тоже нравится такой ЦСКА.
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EcioAuditore
1533498904
Надо дать время для команды, Москва и Рим не сразу строились, может быть обновление состава стоило делать куда раньше, но давайте наберемся терпения!
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Derzkiy1
1533499110
По сравнению с Ростовом играли на много лучше , до штрафной доходят , а дальше пока не получаеться ... Как в атаке начнётся , что то получаться увидем прежний цска
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prezent2017
1533519497
Давай и дальше в таком духе, если цель - ФНЛ.
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Dominator777
1533529488
Создается новая, самая молодая и самая перспективная в РФПЛ команда, игроки которой за несколько матчей, естественно не сыграются, нужно время. После 10-го тура уже можно судить о возможностях армейского клуба.Ждем побед и верим в команду!
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