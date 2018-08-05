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    Гончаренко: «Мне понравилось, как действовал ЦСКА в игре с «Ростовом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал исход матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Белорус доволен действиями команды.

    «Нам надо улучшать организацию игры. Если начало атаки хромает, то ни развития у нее не будет, ни завершения. У нас новая команда, поэтому мы еще не нащупали нужные для нас связи.

    Может, это звучит странно, но то, как мы действовали на протяжении почти всего матча, мне понравилось. Любой команде надо время, чтобы обрести нужный баланс», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    ЦСКА в турнире идет без побед.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 22:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 6 августа 2018, 07:24

      Создается новая, самая молодая и самая перспективная в РФПЛ команда, игроки которой за несколько матчей, естественно не сыграются, нужно время. После 10-го тура уже можно судить о возможностях армейского клуба.Ждем побед и верим в команду!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 августа 2018, 04:38

      Давай и дальше в таком духе, если цель - ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 августа 2018, 22:58

      По сравнению с Ростовом играли на много лучше , до штрафной доходят , а дальше пока не получаеться ... Как в атаке начнётся , что то получаться увидем прежний цска

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 5 августа 2018, 22:55

      Надо дать время для команды, Москва и Рим не сразу строились, может быть обновление состава стоило делать куда раньше, но давайте наберемся терпения!

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 августа 2018, 22:21

      Ну, если Гончаренко нравится игра, в которой ЦСКА нанёс всего лишь один удар в створ, то мне тоже нравится такой ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM > Владислав Vlad 5 августа 2018, 22:53

      Наслаждайся, пока возможность есть. Дальше-то как обычно будет...

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > е5к.о.н.е.й.е5 6 августа 2018, 00:11

      Кому вам? Пид.....ам?

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > е5к.о.н.е.й.е5 6 августа 2018, 18:32

      Жаль, что мозгов тебе при рождении не дали...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > GM 6 августа 2018, 23:40

      ))) Поглядим, увидим.)))

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