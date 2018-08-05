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  • Геркус – о матче со «Спартаком»: «Боевая ничья с очень серьезным соперником»

Геркус – о матче со «Спартаком»: «Боевая ничья с очень серьезным соперником»

5 августа 2018, 09:51
7

Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

После двух туров РПЛ железнодорожники имеют на своем счету два очка.

«Боевая ничья с очень серьезным соперником. Радует, что команда прибавляет по ходу игры второй матч подряд. Обидно, что не удалось порадовать наших невероятных болельщиков забитыми мячами, но, уверен, все еще впереди. Спасибо за поддержку и ждем снова! Только «Локо»! – написал Геркус на своей странице в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Геркус Илья
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1533453445
Всё слова, слова, слова...
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bzfar
1533454013
А в мыслях: "Уф, пронесло!"
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Супервайзер
1533458099
Проводницы отскочили.)
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zigbert
1533459463
Ничья для обеих команд - потеря очков. Но поражение было бы еще хуже.
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Полная Канистра
1533466562
ещё такая игра без голов и этого /Ждём снова !/ уже поубавится
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Мары
1533470799
Да будь ты честен Геркус. Отскочили твои подопечные.Отскочили.
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Боцман59rus
1533484009
НА ВАс Не ходяТТТТ _ не делай мозГ людяМ.)))))
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