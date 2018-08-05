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    Геркус – о матче со «Спартаком»: «Боевая ничья с очень серьезным соперником»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

    После двух туров РПЛ железнодорожники имеют на своем счету два очка.

    «Боевая ничья с очень серьезным соперником. Радует, что команда прибавляет по ходу игры второй матч подряд. Обидно, что не удалось порадовать наших невероятных болельщиков забитыми мячами, но, уверен, все еще впереди. Спасибо за поддержку и ждем снова! Только «Локо»! – написал Геркус на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    05.08.2018 09:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 августа 2018, 18:46

      НА ВАс Не ходяТТТТ _ не делай мозГ людяМ.)))))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 15:06

      Да будь ты честен Геркус.
      Отскочили твои подопечные.Отскочили.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 августа 2018, 13:56

      ещё такая игра без голов и этого /Ждём снова !/ уже поубавится

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 5 августа 2018, 11:57

      Ничья для обеих команд - потеря очков. Но поражение было бы еще хуже.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 5 августа 2018, 11:34

      Проводницы отскочили.)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 10:26

      А в мыслях: "Уф, пронесло!"

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 10:17

      Всё слова, слова, слова...

      5
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