Геркус – о матче со «Спартаком»: «Боевая ничья с очень серьезным соперником»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

После двух туров РПЛ железнодорожники имеют на своем счету два очка.

«Боевая ничья с очень серьезным соперником. Радует, что команда прибавляет по ходу игры второй матч подряд. Обидно, что не удалось порадовать наших невероятных болельщиков забитыми мячами, но, уверен, все еще впереди. Спасибо за поддержку и ждем снова! Только «Локо»! – написал Геркус на своей странице в твиттере.