РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» благодаря голу Шатова

«Зенит» в Санкт-Петербурге победил тульский «Арсенал» в матче второго тура РПЛ.
Единственный гол забил полузащитник хозяев Олег Шатов на 61-й минуте.
Россия. РПЛ. 2-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Шатов, 61.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Кузяев (Дриусси, 81), Паредес (Краневиттер, 90+2), Шатов, Мак (Ригони, 62), Дзюба.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Костадинов, 56), Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Бакаев, 67), Чаушич, Кангва (Ивакин, 77).
Предупреждения: Паредес, 49; Набиуллин, 76 – Григалава, 90.
Источник: Бомбардир.ру