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    РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» благодаря голу Шатова

    «Зенит» в Санкт-Петербурге победил тульский «Арсенал» в матче второго тура РПЛ.

    Единственный гол забил полузащитник хозяев Олег Шатов на 61-й минуте.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Шатов, 61.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Кузяев (Дриусси, 81), Паредес (Краневиттер, 90+2), Шатов, Мак (Ригони, 62), Дзюба.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Костадинов, 56), Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Бакаев, 67), Чаушич, Кангва (Ивакин, 77).

    Предупреждения: Паредес, 49; Набиуллин, 76 – Григалава, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 18:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 5 августа 2018, 00:09

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 22:51

      Сколько бы автобусная веревочка ни вилась, конец найдется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:51

      Зенит был сильней. Гол Шатова - ошибка вратаря.

      5
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      Рейтинг: +199

      MOBI 4 августа 2018, 21:26

      Сегодня увидел Зенит прежний атакующий Семак красава и вся команда играла до последней секунды красавцы

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 августа 2018, 19:20

      И кто победы приносит Зениту? Те, кто были отданы в аренду в прошлом году...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 августа 2018, 19:16

      Игра была зрелищной -- трудовая победа !!!

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 4 августа 2018, 19:02

      Паредес сыграл лучше, чем с Енисеем и выглядел неплохо. Набиуллин похоже начал прогрессировать и возможно оправдает авансы, выданные ему 3 года назад Р. С. Билялетдиновым. А вот что в составе вторую игру подряд делает Смольников - это большой вопрос Семаку. Какая у тренера футбольная мысль? Он же обрекает свою команду на игру в меньшинстве.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 августа 2018, 19:02

      Стартовые игры пока сумбурные, нет налаженной комбинационной игры. Много брака в передачах, результативность низкая и без прухи и везухи не обходится. Полагаю, что такой футбол в исполнении многих команд будем наблюдать весь август, пока не наберут игровой кондиции и отлаженных командных взаимодействий.

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Рубик Докоян 4 августа 2018, 19:05

      Ага, такая везуха Зениту прет, что когда в упор бьет Дзюба и вратарь в броске отбивает вроде бы неберущийся удар, то Дриусси подправляя мяч в пустые ворота почему-то ухитряется подправить его в лежащего, да не просто лежащего, а свернувшегося комочком вратаря соперника.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 4 августа 2018, 19:56

      Я про пруху и везуху говорю по нескольким играм. Но и в этом матче они тоже присутствовали. Везло "Арсеналу" и вратарь выручал и оба напа " Зенита", но особенно Дриусси профукал такой момент. Но до этого повезло, вратарь ошибся пустив пенку.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 4 августа 2018, 18:55

      Трудовые 3 очка, но с оборонительными командами так и не научились играть

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 августа 2018, 18:52

      Браво Шатов, хороший старт Зени две победы подряд))

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