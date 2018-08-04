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РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал» благодаря голу Шатова

4 августа 2018, 18:25
18

«Зенит» в Санкт-Петербурге победил тульский «Арсенал» в матче второго тура РПЛ.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Олег Шатов на 61-й минуте.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Шатов, 61.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Кузяев (Дриусси, 81), Паредес (Краневиттер, 90+2), Шатов, Мак (Ригони, 62), Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Костадинов, 56), Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Бакаев, 67), Чаушич, Кангва (Ивакин, 77).

Предупреждения: Паредес, 49; Набиуллин, 76 – Григалава, 90.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (18)
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VVM1964
1533396917
Не благодаря Шатров , благодаря Левашеву .
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Garrincha58
1533396956
хоть и стоял автобус Арсенал-Тула,но игра Зенита слишком примитивная и предсказуемая,а гол такой залетает раз в год и все больше почти ничего не создано одна маята суета и возьня с мячом так играть не имеют права в команде где платят миллионы не рублей, а евро и спрашивается за что?
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ZENIT-59
1533397068
Смотря по текстовой трансляции Зенит добыл тяжёлую и трудовую победу! Поздравляю ! Так держать! Молодцы!
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Полная Канистра
1533397424
а что же арги где они? когда играть начнут или ещё на адаптировались
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a-rakhmatov
1533397966
Браво Шатов, хороший старт Зени две победы подряд))
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Рубик Докоян
1533398571
Стартовые игры пока сумбурные, нет налаженной комбинационной игры. Много брака в передачах, результативность низкая и без прухи и везухи не обходится. Полагаю, что такой футбол в исполнении многих команд будем наблюдать весь август, пока не наберут игровой кондиции и отлаженных командных взаимодействий.
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Zenmaster
1533399386
Игра была зрелищной -- трудовая победа !!!
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bzfar
1533399650
И кто победы приносит Зениту? Те, кто были отданы в аренду в прошлом году...
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MOBI
1533407211
Сегодня увидел Зенит прежний атакующий Семак красава и вся команда играла до последней секунды красавцы
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zigbert
1533408689
Зенит был сильней. Гол Шатова - ошибка вратаря.
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