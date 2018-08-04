Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Магнуссон: «В Исландии очень любят лошадей. Я счастлив быть «конем»

Магнуссон: «В Исландии очень любят лошадей. Я счастлив быть «конем»

4 августа 2018, 16:29
4

Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон заявил, что в его стране в Исландии очень любят лошадей.

Конь – это символ армейского клуба.

– Тебе ведь известно, что именно конь является символом ЦСКА?

– Конечно. Картинка на альтернативном лого классная, я все присматривался к ней, а потом ребята объяснили, что к чему. Теперь я знаю, что конь – это давний, исторический символ нашей команды. И мне это нравится. Хочу быть частью этой традиции.

– А как насчет исландских законов? Я слышал, что по законодательству в Исландию категорически нельзя ввозить коней из других стран. У тебя не будет проблем на границе, когда решишь посетить родину?

– (Смеется). Наверное, меня будут месяц держать на карантине. А если серьезно, никаких проблем нет. У нас в стране очень любят коней, я счастлив быть «конем» (улыбается).

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1533389923
с иронией и чувством юмора порядок, значит приживётся в россии
Ответить
Главные новости
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
Все новости
Все новости
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
6
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
21
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+