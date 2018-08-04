Магнуссон: «В Исландии очень любят лошадей. Я счастлив быть «конем»

Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон заявил, что в его стране в Исландии очень любят лошадей.

Конь – это символ армейского клуба.

– Тебе ведь известно, что именно конь является символом ЦСКА?

– Конечно. Картинка на альтернативном лого классная, я все присматривался к ней, а потом ребята объяснили, что к чему. Теперь я знаю, что конь – это давний, исторический символ нашей команды. И мне это нравится. Хочу быть частью этой традиции.

– А как насчет исландских законов? Я слышал, что по законодательству в Исландию категорически нельзя ввозить коней из других стран. У тебя не будет проблем на границе, когда решишь посетить родину?

– (Смеется). Наверное, меня будут месяц держать на карантине. А если серьезно, никаких проблем нет. У нас в стране очень любят коней, я счастлив быть «конем» (улыбается).