Шатов, Мак и Дзюба сыграют впереди у «Зенита»; Кангва выйдет в атаке у «Арсенала»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч второго тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Кузяев, Паредес, Шатов, Мак, Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва.

Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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