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    Шатов, Мак и Дзюба сыграют впереди у «Зенита»; Кангва выйдет в атаке у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч второго тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Мевля, Нобоа, Кузяев, Паредес, Шатов, Мак, Дзюба.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва.

    Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    04.08.2018 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 17:27

      с такой предсказуемой игрой Зениту не светит даже 4-5 место

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 17:21

      Зенит - чемпион!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > prezent2017 4 августа 2018, 17:26

      не смеши людей

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