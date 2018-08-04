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Прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка России

4 августа 2018, 10:06
18

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России. С этой стадии турнира в борьбу вступили клубы ФНЛ.

Игры намечены на 22 августа.

Квант / Знамя Труда — Балтика

Луки-Энергия/Звезда СПб — Чертаново

Рязань / Торпедо М – Шинник

Текстильщик / Зоркий — Химки

Динамо Бр / Металлург Лп — Авангард

Днепр/Калуга — Тамбов

Волгарь / Машук-КМВ — Факел

Лада / Сызрань-2003 — Ротор

Дружба / Черноморец — Сочи

Спартак Вк / Чайка — Армавир

Волга Ул / Челябинск — Нижний Новгород

Зенит Иж / Нефтехимик — Мордовия

Тюмень — Сибирь

Динамо-Барнаул — Томь

Благовещенск / Сахалин — Зенит Ирк

Луч — СКА-Хабаровск

Источник: ФНЛ
Россия. Кубок
Комментарии (18)
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Cules2013
1533366547
Каки же у нас прикольные названия клубов из низших лиг)
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vick-north-west
1533367085
Тамбову повезло. Намечаются дерби на Дальнем Востоке и в Сибири.
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САДЫЧОК
1533369429
Вот интересно ! Неужели ума не хватает этим лже руководителям сделать турнирную сетку ! и не проводить жеребьевки !
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insider_retro
1533370849
Учитывая нежелание сильных мира сего бороться за КР, думаю, что некоторые коллективы серьёзно настроятся на Кубок и звания мастеров спорта!..
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Боцман59rus
1533370898
епт.. событие года.
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bset
1533371627
Опять Калуга на Тамбов... Что-то нам не везёт. То опять Тамбов, то Торпедо выпало. Хотя до Тамбова ещё дойти надо.
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Koshkin@myshkyn
1533373100
Луки-Энергия/Звезда СПб — Чертаново, вот это матч будет! жара! по матч тв будут показывать?
Ответить
fedor131313
1533373318
Будет круто...
Ответить
zigbert
1533388590
В этом списке возможный обладатель кубка.
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OfaZavr
1533392024
если и в этот раз топ-команды быстро избавятся от кубка то возможно какая-то из этих команд преподнесет еще одну неожиданность)
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