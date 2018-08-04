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    Прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка России

    Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России. С этой стадии турнира в борьбу вступили клубы ФНЛ.

    Игры намечены на 22 августа.

    Квант / Знамя Труда — Балтика

    Луки-Энергия/Звезда СПб — Чертаново

    Рязань / Торпедо М – Шинник

    Текстильщик / Зоркий — Химки

    Динамо Бр / Металлург Лп — Авангард

    Днепр/Калуга — Тамбов

    Волгарь / Машук-КМВ — Факел

    Лада / Сызрань-2003 — Ротор

    Дружба / Черноморец — Сочи

    Спартак Вк / Чайка — Армавир

    Волга Ул / Челябинск — Нижний Новгород

    Зенит Иж / Нефтехимик — Мордовия

    Тюмень — Сибирь

    Динамо-Барнаул — Томь

    Благовещенск / Сахалин — Зенит Ирк

    Луч — СКА-Хабаровск

    Источник: ФНЛ

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    04.08.2018 10:06
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:13

      если и в этот раз топ-команды быстро избавятся от кубка то возможно какая-то из этих команд преподнесет еще одну неожиданность)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 16:16

      В этом списке возможный обладатель кубка.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 4 августа 2018, 12:01

      Будет круто...

      1
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 4 августа 2018, 11:58

      Луки-Энергия/Звезда СПб — Чертаново, вот это матч будет! жара! по матч тв будут показывать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 августа 2018, 11:33

      Опять Калуга на Тамбов... Что-то нам не везёт. То опять Тамбов, то Торпедо выпало. Хотя до Тамбова ещё дойти надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 августа 2018, 11:21

      епт.. событие года.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 4 августа 2018, 11:20

      Учитывая нежелание сильных мира сего бороться за КР, думаю, что некоторые коллективы серьёзно настроятся на Кубок и звания мастеров спорта!..

      6
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 4 августа 2018, 10:57

      Вот интересно ! Неужели ума не хватает этим лже руководителям сделать турнирную сетку ! и не проводить жеребьевки !

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > САДЫЧОК 4 августа 2018, 11:30

      Не думаю, что это будет правильное решение. Лучше вообще нахер все сетки и слепая жеребьёвка.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК > vick-north-west 4 августа 2018, 11:35

      сделать так как везде делают ! что же тут не правильно ! а не проводить ЛЖЕ жеребьевки подтасовки !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 августа 2018, 10:18

      Тамбову повезло. Намечаются дерби на Дальнем Востоке и в Сибири.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор > vick-north-west 4 августа 2018, 10:50

      сам из СмоленскаюДа команда совсем молодая. Надеюсь пройдем Калугу, а дальше посмотрим кому повезёт.

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 4 августа 2018, 10:14

      Битва тетанов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Шумаххер 4 августа 2018, 10:18

      Где-то здесь вступит в игру будущий обладатель Кубка!

      3
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > vick-north-west 4 августа 2018, 10:54

      Вполне вероятно))

      2
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