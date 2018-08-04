Прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка России

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России. С этой стадии турнира в борьбу вступили клубы ФНЛ.

Игры намечены на 22 августа.

Квант / Знамя Труда — Балтика

Луки-Энергия/Звезда СПб — Чертаново

Рязань / Торпедо М – Шинник

Текстильщик / Зоркий — Химки

Динамо Бр / Металлург Лп — Авангард

Днепр/Калуга — Тамбов

Волгарь / Машук-КМВ — Факел

Лада / Сызрань-2003 — Ротор

Дружба / Черноморец — Сочи

Спартак Вк / Чайка — Армавир

Волга Ул / Челябинск — Нижний Новгород

Зенит Иж / Нефтехимик — Мордовия

Тюмень — Сибирь

Динамо-Барнаул — Томь

Благовещенск / Сахалин — Зенит Ирк

Луч — СКА-Хабаровск