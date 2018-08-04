Прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка России

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России. С этой стадии турнира в борьбу вступили клубы ФНЛ.
Игры намечены на 22 августа.
Квант / Знамя Труда — Балтика
Луки-Энергия/Звезда СПб — Чертаново
Рязань / Торпедо М – Шинник
Текстильщик / Зоркий — Химки
Динамо Бр / Металлург Лп — Авангард
Днепр/Калуга — Тамбов
Волгарь / Машук-КМВ — Факел
Лада / Сызрань-2003 — Ротор
Дружба / Черноморец — Сочи
Спартак Вк / Чайка — Армавир
Волга Ул / Челябинск — Нижний Новгород
Зенит Иж / Нефтехимик — Мордовия
Тюмень — Сибирь
Динамо-Барнаул — Томь
Благовещенск / Сахалин — Зенит Ирк
Луч — СКА-Хабаровск
Источник: ФНЛ