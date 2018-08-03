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    Шунин – о матче с «Рубином»: «Для болельщиков была не очень интересная игра»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    – Игра получилась непростая. Для болельщиков, наверное, было не очень интересно, но, тем не менее, мы были готовы и знали, как действовать против «Рубина».

    – Во втором тайме вы сделали несколько хороших сейвов. Соперник стал лучше играть?

    – Наверное, мы чуть подсели, подустали. В футболе не бывает без ошибок. Было несколько моментов, но где-то повезло, где-то выручил.

    Казанский клуб набрал четыре очка и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2018 22:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 14:02

      Сейчас Шунин играет более надежно чем в былые годы.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 августа 2018, 13:08

      Шуняяяя 2ой матч только сыграли в сезоне и уже подустали ?????? обалдеть как же вы готовились к сезону?

      2
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