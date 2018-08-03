Шунин – о матче с «Рубином»: «Для болельщиков была не очень интересная игра»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

– Игра получилась непростая. Для болельщиков, наверное, было не очень интересно, но, тем не менее, мы были готовы и знали, как действовать против «Рубина».

– Во втором тайме вы сделали несколько хороших сейвов. Соперник стал лучше играть?

– Наверное, мы чуть подсели, подустали. В футболе не бывает без ошибок. Было несколько моментов, но где-то повезло, где-то выручил.

Казанский клуб набрал четыре очка и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ.