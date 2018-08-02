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  • Орлов: «Спартак» в первом туре не впечатлил, хотя в сборной играл только Кутепов. Ну и Самедов»

Орлов: «Спартак» в первом туре не впечатлил, хотя в сборной играл только Кутепов. Ну и Самедов»

2 августа 2018, 15:29
45

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Спартак» показал невыразительную игру в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Прямо скажем, «Спартак» в первом туре не впечатлил. Хотя у клуба был только Кутепов в сборной фактически. Ну и Самедов. Не полкоманды.

В матче с «Оренбургом» Промес опять играл как-то рвано: включится в игру, а потом берeт паузу минут на пять-семь. Надо участвовать в каждой атаке.

Меня как болельщика «Спартак» не удовлетворил. Хотя, конечно, есть набор игроков, скоро должен появиться Джикия – это усиление. «Спартак» как был претендентом на золотые медали, так им и остаeтся», – сказал Орлов в эфире своей передачи «ГСО Live» в «ВКонтакте».

Отметим, что Орлов ошибся: в составе сборной России на ЧМ-2018 также участвовал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Самедов Александр Кутепов Илья Орлов Геннадий
Комментарии (45)
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piligrim1986
1533213337
Как же я по этому соскучился))))) "Меня как болельщика «Спартак» не удовлетворил." ОРУУУУ
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derrik2000
1533213503
"Комментатор Геннадий Орлов"... Пусть лучше за своим Зенитом следит, который "впечатлил"! Ой, как "ВПЕЧАТЛИЛ"! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Project Бабангида
1533213514
что то внутри орлова мешает ему впечатляться от спартака )
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Мары
1533214100
Побольше Орлова. Хорошего и разного.... Аж слёзы выступили.Как я по этому матюгальнику соскучился.......
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Супервайзер
1533214504
Вся страна болеет за Спартак. Даже записные бомжи и кони проговариваются иногда))
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Боцман59rus
1533214705
В сборной играла только Дзюба, а не впечатлила Смольникова, но на игре зенита это не скажется, третье место за вами
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Ден 781
1533216796
А Зенит так впечатлил, что Орлов решил о Спартаке поговорить
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ufos73
1533217235
Орлов с детства за Спартак! Под плащом Боярский носит спартаковскую футболку! Гинер в тайне от всех проплачивает судьям для Спартака! Ура товарищи я Наполеон! ))))))
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vashinin
1533218543
Генаха, я тебе наш шарфик подарю и туго завяжу на шее))
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bset
1533219670
Зато Зенит впечатлил. Забил дебютанту РПЛ быстрый гол на 81й минуте.
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