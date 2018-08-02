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    Орлов: «Спартак» в первом туре не впечатлил, хотя в сборной играл только Кутепов. Ну и Самедов»

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Спартак» показал невыразительную игру в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    «Прямо скажем, «Спартак» в первом туре не впечатлил. Хотя у клуба был только Кутепов в сборной фактически. Ну и Самедов. Не полкоманды.

    В матче с «Оренбургом» Промес опять играл как-то рвано: включится в игру, а потом берeт паузу минут на пять-семь. Надо участвовать в каждой атаке.

    Меня как болельщика «Спартак» не удовлетворил. Хотя, конечно, есть набор игроков, скоро должен появиться Джикия – это усиление. «Спартак» как был претендентом на золотые медали, так им и остаeтся», – сказал Орлов в эфире своей передачи «ГСО Live» в «ВКонтакте».

    Отметим, что Орлов ошибся: в составе сборной России на ЧМ-2018 также участвовал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

    Источник: «ВКонтакте»

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    02.08.2018 15:29
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:19

      Давно ли Геннадий стал болельщиком Спартака? Нет уж уволь ,таких болельщиков нам не надо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 августа 2018, 22:15

      Спартак, Гена, не должен тебя удовлетворять! А Зенит, впечатлил?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 августа 2018, 21:27

      Фарш пошёл..
      Однообразный и хамовитый фарш...
      Спартак ещё люблю..но вот Это-нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 2 августа 2018, 21:15

      Печально, что увеличили пенсионный возраст. Теперь придется этого идиота еще долго слушать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > chegevaro 2 августа 2018, 21:17

      Про "увеличение пенсионного возраста": СПЛЮНЬ ТРИ РАЗА И ПОСТУЧИ ПО ДЕРЕВУ!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 19:08

      как болельщика его по моему в первую очередь должна интересовать совсем другая команда. или уж если взялся анализировать первый тур и говорить кто впечатлил а кто нет то тогда будь добр предоставь расклад по остальным пятнадцати командам.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 августа 2018, 19:02

      гена лечись плохо выглядишь и головешка твоя мусором набита

      9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 августа 2018, 18:13

      Геннадий Сергеевич, не переживайте, Спартак наберет обороты и очень скоро!!!!

      8
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      Рейтинг: +2726

      a_who 2 августа 2018, 17:32

      орлова только зенит удовлетворяет ))) и так и этак

      7
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 августа 2018, 17:21

      Зато Зенит впечатлил. Забил дебютанту РПЛ быстрый гол на 81й минуте.

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 2 августа 2018, 17:02

      Генаха, я тебе наш шарфик подарю и туго завяжу на шее))

      11
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