Орлов: «Спартак» в первом туре не впечатлил, хотя в сборной играл только Кутепов. Ну и Самедов»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Спартак» показал невыразительную игру в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Прямо скажем, «Спартак» в первом туре не впечатлил. Хотя у клуба был только Кутепов в сборной фактически. Ну и Самедов. Не полкоманды.

В матче с «Оренбургом» Промес опять играл как-то рвано: включится в игру, а потом берeт паузу минут на пять-семь. Надо участвовать в каждой атаке.

Меня как болельщика «Спартак» не удовлетворил. Хотя, конечно, есть набор игроков, скоро должен появиться Джикия – это усиление. «Спартак» как был претендентом на золотые медали, так им и остаeтся», – сказал Орлов в эфире своей передачи «ГСО Live» в «ВКонтакте».

Отметим, что Орлов ошибся: в составе сборной России на ЧМ-2018 также участвовал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.