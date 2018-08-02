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    Червиченко: «У Ташаева есть шанс раскрыться в «Спартаке», за Жиго надо последить»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы новичков столичного клуба Александра Ташаева и Самуэля Жиго после стартового тура РПЛ.

    «Мне нравится игра Ташаева, это неплохое приобретение. Думаю, у него есть шанс по-настоящему раскрыться в составе красно-белых.

    А вот Жиго, несмотря на забитый гол, пока является не совсем понятной фигурой. Прежде чем делать выводы, нужно за ним последить, посмотреть, как он сыграется с Джикией и Кутеповым, за которыми – настоящее и будущее «Спартака» на позиции центрального защитника.

    Уверен, «Зенит» еще совершит громкий трансфер этим летом. Клуб уже приучил всех к покупкам именитых футболистов. Думаю, и этим летом возможен приход статусного игрока в команду», – сказал Червиченко.

    Источник: Известия

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    02.08.2018 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 10:55

      Выбор защитников у Спартака теперь богатый. Теперь Каррере нужно определится с их расстановкой.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 2 августа 2018, 11:36

      Ну Шлюшаев то определённо стухнет, одну игру уже посидел под молодым, а ещё старый Самед есть.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 августа 2018, 11:34

      Напомню как этот же експерт поливал овном того же Джикию и Кутепова.
      Теперь видите ли они надежда сборной.
      Таких експертов за куй и в музей.Хотя нет.Верёвка не выдержит.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:52

      как-нибудь сами разберемся без этого "экспертного" мнения.

      4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 августа 2018, 10:34

      Наконец-то, наступило время, когда в Спартаке футболисты раскрываются и хорошо, что прошел тот период, когда они просто теряли все свои навыки.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 августа 2018, 09:17

      Приобретения у Спартака хорошее, надо только сыграться!

      4
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 2 августа 2018, 08:46

      Вот без такого бесполезного комментария Червиченко нам никак не обойтись! А Жиго... пока лучший по всей предсезонке и первой оф.игре. Зачем искусственно занижать его уровень? Проблема теперь только у Карреры с выбором состава на игру - по несколько претендентов на место.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 06:49

      Да и нас уже приучили к "утятине" и к такого рода "экспертам" и "аналитикам" на разных спортивных сайтах и порталах.

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