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  • Червиченко: «У Ташаева есть шанс раскрыться в «Спартаке», за Жиго надо последить»

Червиченко: «У Ташаева есть шанс раскрыться в «Спартаке», за Жиго надо последить»

2 августа 2018, 06:42
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы новичков столичного клуба Александра Ташаева и Самуэля Жиго после стартового тура РПЛ.

«Мне нравится игра Ташаева, это неплохое приобретение. Думаю, у него есть шанс по-настоящему раскрыться в составе красно-белых.

А вот Жиго, несмотря на забитый гол, пока является не совсем понятной фигурой. Прежде чем делать выводы, нужно за ним последить, посмотреть, как он сыграется с Джикией и Кутеповым, за которыми – настоящее и будущее «Спартака» на позиции центрального защитника.

Уверен, «Зенит» еще совершит громкий трансфер этим летом. Клуб уже приучил всех к покупкам именитых футболистов. Думаю, и этим летом возможен приход статусного игрока в команду», – сказал Червиченко.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кутепов Илья Ташаев Александр Жиго Самуэль Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1533181741
Да и нас уже приучили к "утятине" и к такого рода "экспертам" и "аналитикам" на разных спортивных сайтах и порталах.
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oyabun
1533188766
Вот без такого бесполезного комментария Червиченко нам никак не обойтись! А Жиго... пока лучший по всей предсезонке и первой оф.игре. Зачем искусственно занижать его уровень? Проблема теперь только у Карреры с выбором состава на игру - по несколько претендентов на место.
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Опорник84
1533190623
Приобретения у Спартака хорошее, надо только сыграться!
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bzfar
1533195269
Наконец-то, наступило время, когда в Спартаке футболисты раскрываются и хорошо, что прошел тот период, когда они просто теряли все свои навыки.
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OfaZavr
1533196334
как-нибудь сами разберемся без этого "экспертного" мнения.
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Мары
1533198858
Напомню как этот же експерт поливал овном того же Джикию и Кутепова. Теперь видите ли они надежда сборной. Таких експертов за куй и в музей.Хотя нет.Верёвка не выдержит.
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Shotlandets86
1533198962
Ну Шлюшаев то определённо стухнет, одну игру уже посидел под молодым, а ещё старый Самед есть.
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zigbert
1533282912
Выбор защитников у Спартака теперь богатый. Теперь Каррере нужно определится с их расстановкой.
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