Червиченко: «У Ташаева есть шанс раскрыться в «Спартаке», за Жиго надо последить»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы новичков столичного клуба Александра Ташаева и Самуэля Жиго после стартового тура РПЛ.

«Мне нравится игра Ташаева, это неплохое приобретение. Думаю, у него есть шанс по-настоящему раскрыться в составе красно-белых.

А вот Жиго, несмотря на забитый гол, пока является не совсем понятной фигурой. Прежде чем делать выводы, нужно за ним последить, посмотреть, как он сыграется с Джикией и Кутеповым, за которыми – настоящее и будущее «Спартака» на позиции центрального защитника.

Уверен, «Зенит» еще совершит громкий трансфер этим летом. Клуб уже приучил всех к покупкам именитых футболистов. Думаю, и этим летом возможен приход статусного игрока в команду», – сказал Червиченко.