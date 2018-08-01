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  • Работавший в РФС Розетти сменил Коллину на посту старшего офицера УЕФА по судейству

Работавший в РФС Розетти сменил Коллину на посту старшего офицера УЕФА по судейству

1 августа 2018, 20:38
5

В судейском корпусе УЕФА случилась перестановка. Теперь пост старшего офицера организации по судейству будет занимать бывший профессиональный арбитр Роберто Розетти. Ранее он работал главой департамента судейства РФС.

«Это большая честь для меня. В последние годы УЕФА главенствует в деле профессионального обучения судей, и я с нетерпением жду момента, когда смогу присоединиться к этому процессу и дать ему новый импульс совместно с президентом, судейскими офицерами, комитетом, а также остальными представителями организации», – сказал итальянец.

Розетти сменил соотечественника Пьерлуиджи Коллину.

Источник: УЕФА
Европа
Комментарии (5)
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vladik12
1533145206
Взрастили кадра.
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Рубик Докоян
1533145850
Надо было Будогосского назначить, много нового бы узнали по судейству...
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derrik2000
1533150485
А лысого куда денут? P.S. Никогда он мне не нравился. Очень он любил не футбол, а себя любимого в футболе. Сколько матчей этот Коллина ТОПОВЫХ загубил своим так называемым "судейством" - не счесть!
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zigbert
1533152117
Коллину значит на пенсию.
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