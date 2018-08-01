Работавший в РФС Розетти сменил Коллину на посту старшего офицера УЕФА по судейству

В судейском корпусе УЕФА случилась перестановка. Теперь пост старшего офицера организации по судейству будет занимать бывший профессиональный арбитр Роберто Розетти. Ранее он работал главой департамента судейства РФС.

«Это большая честь для меня. В последние годы УЕФА главенствует в деле профессионального обучения судей, и я с нетерпением жду момента, когда смогу присоединиться к этому процессу и дать ему новый импульс совместно с президентом, судейскими офицерами, комитетом, а также остальными представителями организации», – сказал итальянец.

Розетти сменил соотечественника Пьерлуиджи Коллину.