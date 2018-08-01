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    Работавший в РФС Розетти сменил Коллину на посту старшего офицера УЕФА по судейству

    В судейском корпусе УЕФА случилась перестановка. Теперь пост старшего офицера организации по судейству будет занимать бывший профессиональный арбитр Роберто Розетти. Ранее он работал главой департамента судейства РФС.

    «Это большая честь для меня. В последние годы УЕФА главенствует в деле профессионального обучения судей, и я с нетерпением жду момента, когда смогу присоединиться к этому процессу и дать ему новый импульс совместно с президентом, судейскими офицерами, комитетом, а также остальными представителями организации», – сказал итальянец.

    Розетти сменил соотечественника Пьерлуиджи Коллину.

    Источник: УЕФА

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    01.08.2018 20:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 22:35

      Коллину значит на пенсию.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > zigbert 1 августа 2018, 22:37

      Не уверен.
      Этот самовлюблённый нарцисс ещё где-нибудь всплывёт в футбольных чиновничьих кабинетах.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 1 августа 2018, 22:08

      А лысого куда денут?

      P.S. Никогда он мне не нравился.
      Очень он любил не футбол, а себя любимого в футболе.
      Сколько матчей этот Коллина ТОПОВЫХ загубил своим так называемым "судейством" - не счесть!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 20:50

      Надо было Будогосского назначить, много нового бы узнали по судейству...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 1 августа 2018, 20:40

      Взрастили кадра.

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