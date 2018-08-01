Мина: «Прошлый сезон в «Барселоне»? Мне казалось, что я не могу даже пас отдать на тренировке»

Защитник «Барселоны» Йерри Мина поделился мнением о своем будущем. Игрок может покинуть клуб в межсезонье.

«Я не знаю, что будет в будущем, но я спокоен. Мне 23, у меня еще много времени впереди.

В прошлом сезоне думал о многих вещах, о многих плохих вещах. Думал, что со мной уже закончено.

Понимаю, что у «Барселоны» великолепные игроки на моей позиции, но я хотел немного времени, чтобы проявить себя. А те минуты, что мне давали, я проводил плохо. Было ощущение, что все идет не так.

Мне казалось, что я не могу сделать ничего правильно – даже отдать пас на тренировке», – сказал Мина.

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