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    Мина: «Прошлый сезон в «Барселоне»? Мне казалось, что я не могу даже пас отдать на тренировке»

    Защитник «Барселоны» Йерри Мина поделился мнением о своем будущем. Игрок может покинуть клуб в межсезонье.

    «Я не знаю, что будет в будущем, но я спокоен. Мне 23, у меня еще много времени впереди.

    В прошлом сезоне думал о многих вещах, о многих плохих вещах. Думал, что со мной уже закончено.

    Понимаю, что у «Барселоны» великолепные игроки на моей позиции, но я хотел немного времени, чтобы проявить себя. А те минуты, что мне давали, я проводил плохо. Было ощущение, что все идет не так.

    Мне казалось, что я не могу сделать ничего правильно – даже отдать пас на тренировке», – сказал Мина.

    The Sun: «Манчестер Юнайтед» предложит «Барселоне» 35 миллионов за Мину

    Источник: Metro

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    01.08.2018 01:21
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